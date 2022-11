Τζέισον Ντέιβιντ Φρανκ: Νεκρός στα 49 του χρόνια ο πρωταγωνιστής των Power Rangers

Ο Τζέισον Ντέιβιντ Φρανκ, ο οποίος υποδύθηκε τον Τόμι Όλιβερ, τον ​​αρχικό Πράσινο και Λευκό Ρέιντζερ, στο «Mighty Morphin Power Rangers», πέθανε σε ηλικία 49 ετών, στο Τέξας, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του.

«Παρακαλώ σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς του και των φίλων του κατά τη διάρκεια αυτής της φρικτής περιόδου, καθώς συμβιβαζόμαστε με την απώλεια ενός τόσο υπέροχου ανθρώπου», ανέφερε ο Τζάστιν Χαντ.

«Αγαπούσε πολύ την οικογένειά του, τους φίλους και τους θαυμαστές του. Πραγματικά θα μας λείψει».

Πηγές με άμεση γνώση είπαν στο TMZ ότι ο θάνατός του οφείλεται σε αυτοκτονία, αν και η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Μετά την τραγική είδηση, ο πρώην συμπρωταγωνιστής του στο «Mighty Morphin Power Rangers« Γουόλτερ Τζόουνς δημοσίευσε επίσης μια δήλωση στο TMZ.

«Ήταν πηγή έμπνευσης για τόσους πολλούς ανθρώπους. Θα μας λείψει πολύ. Είναι τόσο λυπηρό να χάνεις άλλο ένα μέλος της οικογένειάς των Ranger», είπε ο ηθοποιός, ο οποίος υποδύθηκε τον αρχικό Black Ranger Zack Taylor στο franchise.

«Ο Τζέισον ήταν ένας από τους μεγαλύτερους φαρσέρ. Είχε μια άγρια ​​αίσθηση του χιούμορ», συνέχισε. «Η σχέση μας είχε τα σκαμπανεβάσματά της, αλλά παρέμεινα συνεπής στο να είμαι εκεί για να τον ακούσω αν χρειαζόταν».

Ο 51χρονος Τζόουνς δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία με τον ίδιο, τον Φρανκ και τους συμπρωταγωνιστές του «Power Rangers» τους Όστιν Σεντ Τζον και Ντέιβιντ Γιοστ, οι οποίοι υποδύονταν τον Τζέισον Λι Σκοτ ​​και τον Μπίλι Κράνστον, αντίστοιχα.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω… RIP Jason David Frank🙏🏾», έγραψε ο Τζόουνς στη λεζάντα της φωτογραφίας. «Η καρδιά μου είναι συντετριμμένη που έχασα άλλο ένα μέλος της ιδιαίτερης οικογένειάς μας.

Walter E Jones, best known for his role as the Black Ranger on Mighty Morphing Power Rangers, posts his condolences about Jason David Frank, the Green Ranger



“RIP Jason David Frank. My heart is sad to have lost another member of our special family.” pic.twitter.com/lUNBSoavwn