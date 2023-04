Τζακ Νίκολσον: Αντιδράσεις από τους φανς για την πρώτη εμφάνισή του μετά από 18 μήνες

Αντιδράσεις από τους φανς του Τζακ Νίκολσον προκάλεσε η πρόσφατη φωτογραφία του που δημοσιεύτηκε στα Μέσα, με την εμφάνισή του μετά από 18 μήνες.

Οι φωτογραφίες του 86χρονου Τζακ Νίκολσον σηματοδοτούν την πρώτη φορά που φωτογραφίζεται από τότε που αυτός και ο γιος του, ο Ρέι, βρέθηκαν σε έναν αγώνα μπάσκετ των Λος Άντζελες Λέικερς τον Οκτώβριο του 2021.

Οι νέες φωτογραφίες του Τζακ Νίκολσον που κυκλοφόρησαν τον δείχνουν να στέκεται στο μπαλκόνι του σπιτιού του στο Μπέβερλι Χιλς ατημέλητος και προφανώς σε ώρα που μόλις είχε ξυπνήσει.

Πoλλά ήταν τα Μέσα που έγραψαν πως είναι πλέον αγνώριστος. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις από τους φανς του Τζακ Νίκολσον, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν πως «είναι αναγνωρίσιμος» και προέτρεψαν τα Μέσα να «αφήσουν τους ανθρώπους να μεγαλώνουν ήσυχα».

This is news’s? Jack Nicholson waking up? And you take a shot at him?! This is enquirer shit.. not news ffs 🤦