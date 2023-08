Τροχαίο δυστύχημα στο Μαρόκο- Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα, όλοι νεκροί

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στο κεντρικό Μαρόκο, σε ένα από τα πιο θανατηφόρα δυστυχήματα των τελευταίων ετών στη χώρα.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν ένα μικρό λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα, σε μια ορεινή περιοχή του κεντρικού Μαρόκου. Το μίνιμπας μετέφερε επιβάτες που πήγαιναν, νωρίς το πρωί, στην εβδομαδιαία αγορά της πόλης Ντεμνάτε, στην επαρχία Αζιλάλ και ανατράπηκε πάνω σε μια στροφή, ανέφεραν οι αρχές. Όλοι τους προέρχονταν από το Αΐτ Ταμλίλ, μια αγροτική κοινότητα του Άνω Άτλαντα, που απέχει περίπου 60 χιλιόμετρα από τη Ντεμνάτε.

Αφού έπεσε σε μια βαθιά χαράδρα, σε έναν ορεινό, επικίνδυνο δρόμο, το λεωφορείο κυριολεκτικά διαλύθηκε από την πρόσκρουση, όπως δείχνουν τα πλάνα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση 2Μ. «Όλοι οι επιβάτες είναι νεκροί. Ένας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, σε σοβαρή κατάσταση, όμως δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του», ανέφερε ο Γιούσεφ Μαχλούφι, ο διευθυντής του νοσοκομείου της Ντεμνάτε.

Μεταξύ των 24 θυμάτων ήταν δύο γυναίκες και ένα παιδί. Σύμφωνα με μία πηγή, το λεωφορείο δεν είχε άδεια για να μεταφέρει επιβάτες. Οι τοπικές αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβώσουν τις συνθήκες της τραγωδίας.

❗Horrific Bus Crash in Morocco Leaves Twenty-Four Dead



The central province of Azalil is reeling from the tragedy that happened when a bus overturned on a bend and tumbled down the slope.



The bus was carrying locals to market in Demnate when the accident happened. pic.twitter.com/0YmqhCcvVv