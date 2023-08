Εκτροχιάστηκε τρένο στο Πακιστάν- Τουλάχιστον 30 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 80 τραυματίστηκαν σε σιδηροδρομικό δυστύχημα στο νότιο Πακιστάν, όταν ένα επιβατικό τρένο εκτροχιάστηκε.

Συγκεκριμένα ο εκτροχιασμός του τρένου έγινε στο Νότιο Πακιστάν, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 30 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 80, όπως μετέδωσε ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός Geo. Σύμφωνα με το πακιστανικό υπουργείο σιδηροδρόμων, εγείρονται νέα ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των τρένων στη χώρα μετά από μια σειρά παρόμοιων πρόσφατων περιστατικών.

Περίπου 10 βαγόνια του επιβατικού τρένου εκτροχιάστηκαν κοντά σε μία πόλη στη νότια επαρχία Σιντ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 275 χιλιομέτρων από τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Καράτσι.

Τα δυστυχήματα στο παλιό σιδηροδρομικό δίκτυο του Πακιστάν είναι δυστυχώς συνηθισμένα, ενώ διαδοχικές κυβερνήσεις κατά τα τελευταία χρόνια, έχουν προσπαθήσει να διασφαλίσουν τα απαραίτητα οικονομικά κονδύλια για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου, στο πλαίσιο του προγράμματος για την ανάπτυξη των υποδομών εντός της παγκόσμιας εμπορικής και οικονομικής πρωτοβουλίας Μία Ζώνη Ένας Δρόμος που προωθεί το Πεκίνο.

#WATCH : Train accident in Pakistan- At least 15 dead and 50 injured after 10 coaches of #Rawalpindi -bound Hazara Express derails near #Sarhari Railway Station. #Pakistan #Pakistan #trainaccident #BREAKING #BreakingNews #LatestNews #Latest pic.twitter.com/RdVXsQyoW7

More than 20 passengers have been killed and at least 50 people were injured in a train crash in Pakistan on Sunday.



The Hazara Express was on its way from Karachi to Rawalpindi when the train derailed near Sahara Railway Station. pic.twitter.com/xsjtvNUVTW