Τραμπ: «Αυτός ο πόλεμος έχει κερδηθεί» - Το Ιράν θέλει συμφωνία

Νέες δηλώσεις έκανε από τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ επανέλαβε προηγούμενες δηλώσεις του, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν δεν διαθέτει πλέον ναυτικό, ηγέτες ή ραντάρ – και χαρακτήρισε την αμερικανική επιχείρηση «τεράστια επιτυχία».

Σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες, δήλωσε πως: «Μιλάμε με τους κατάλληλους ανθρώπους και αυτοί θέλουν τόσο πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία».

Βανς και Ρούμπιο συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Ο Τραμπ ρωτήθηκε σχετικά με την αποστολή του ανώτερου συμβούλου του Τζάρεντ Κούσνερ και του απεσταλμένου για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ για άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Ο πρόεδρος τόνισε ότι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις «αυτή τη στιγμή», μαζί με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ισχυρίστηκε, ακόμα, ότι το Ιράν «θα ήθελε να κάνει μια συμφωνία... και ποιος δεν θα ήθελε αν βρισκόταν στη θέση του;».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι το ναυτικό, η αεροπορία και οι επικοινωνίες του Ιράν έχουν «εξαφανιστεί», και το γεγονός ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν αποτελεί «το μεγαλύτερο πρόβλημα».

Αλλαγή καθεστώτος, αλλά δίχως εμπιστοσύνη

Το ιρανικό καθεστώς έχει συμφωνήσει ότι η χώρα δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, υποστήριξε ο Τραμπ – ένας ισχυρισμός που έχει επαναλάβει και στο παρελθόν κατά τη διάρκεια της πολεμικής σύγκρουσης.

Παράλληλα, από τον Αμερικανό πρόεδρο ζητήθηκε να αναφερθεί στα άτομα με τα οποία διαπραγματεύονται οι ομάδες του στο Ιράν.

«Σκοτώσαμε όλη την ηγεσία τους, και μετά συναντήθηκαν για να επιλέξουν νέους ηγέτες και τους σκοτώσαμε όλους», απάντησε ο Τραμπ.

«Τώρα έχουμε μια νέα ομάδα... ας δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις οδήγησαν σε «αλλαγή καθεστώτος» - αλλά προειδοποίησε: «Δεν εμπιστεύομαι κανέναν».

Τα Στενά του Ορμούζ

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές έχουν προσφέρει στις ΗΠΑ ένα «πολύ σημαντικό αντάλλαγμα» σχετικά με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Το αντάλλαγμα αυτό, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, σχετίζεται με τα Στενά του Ορμούζ – ωστόσο, δεν ανέφερε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Τόνισε ότι αυτό του έδειξε πως «έχουμε να κάνουμε με τους σωστούς ανθρώπους».

«Ο πόλεμος έχει κερδηθεί», δηλώνει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, κλήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω τη στάση των κρατών του Κόλπου κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Ανέφερε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν «εξαιρετικά» και χαρακτηρίζει το Κατάρ «υπέροχο».

Όταν ρωτήθηκε εκ νέου πόσο αισιόδοξος είναι ότι η ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα αποδώσει, ο Τραμπ απάντησε: «Αυτός ο πόλεμος έχει κερδηθεί».

Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν τη 82η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία

Την ίδια ώρα, στην ανάπτυξη της 82ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας στη Μέση Ανατολή προχωρούν σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, οι ΗΠΑ.

Η πληροφορία έγινε γνωστή την Τρίτη, ενώ ο Τραμπ στις πρόσφατες δηλώσεις του δεν έκανε κάποιο σχετικό σχόλιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Fox News, η διοίκηση της μονάδας έχει ήδη λάβει τη σχετική εντολή, την ώρα που αυξάνονται τα σενάρια για μία πιθανή .

Η 82η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία αριθμεί περίπου 3.000 στρατιώτες, όπως αναφέρει σχετικά η Wall Street Journal.

Τη Δευτέρα, οι New York Times ανέφεραν ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής δυνάμεων στο πλαίσιο πιθανής χερσαίας επιχείρησης στο Ιράν. Ως πιθανό σημείο επιχειρήσεων φέρεται να εξετάζεται το νησί Χαργκ, βασικός κόμβος των ιρανικών πετρελαϊκών εξαγωγών.

Με πληροφορίες από BBC

