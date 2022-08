Τραγωδία σε νυχτερινό κέντρο της Ταϊλάνδης: 13 νεκροί και 41 τραυματίες από πυρκαγιά

Πολύνεκρη τραγωδία σημειώθηκε από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε νυχτερινό κέντρο κοντά στην τουριστική πόλη Πατάγια της Ταϊλάνδης, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους, ενώ άλλοι 41 τραυματίστηκαν.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περί τη 01:00 (τοπική ώρα) στο νυχτερινό κέντρο «Mountain B», στην περιοχή Σαταχίπ, είπε μέλος της υπηρεσίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η πυρκαγιά περιορίστηκε στις 04:00 (τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε βίντεο που τράβηξαν σωστικά συνεργεία εικονίζεται το κτίριο στις φλόγες και πολλοί άνθρωποι που βγαίνουν και τρέχουν για να σωθούν εν μέσω πυκνού μαύρου καπνού. Τα ρούχα μερικών από αυτούς έχουν πάρει φωτιά.

Σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας, μέχρι στιγμής πιστεύεται ότι όλα τα θύματα είναι ταϊλανδοί υπήκοοι.

13 people killed, 41 injured early this morning as fire breaks out in a famous bar in Sattahip (east Thailand)

A similar incident to the fire in Zantika bar in Ekamai (Bangkok) where 67 people were killed in 2009#ไฟไหม้ผับชลบุรี #ไฟไหม้ผับ #Thailand #whatshappeninginthailand pic.twitter.com/URmgtau3M1