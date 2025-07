Η σκηνή του Tomorrowland τυλίχτηκε στις φλόγες λίγο πριν την έναρξη του φεστιβάλ

Φωτιά ξέσπασε την Πέμπτη στην κεντρική σκηνή του Tomorrowland στο Μπουμ του Βελγίου, μόλις μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του δημοφιλούς φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τις φλόγες να καταστρέφουν μεγάλο μέρος της σκηνής, ενώ στον χώρο βρίσκονταν ήδη περίπου 1.000 εργαζόμενοι για τις τελικές προετοιμασίες. Δεν υπήρχαν ακόμη θεατές, καθώς το φεστιβάλ επρόκειτο να ξεκινήσει την Παρασκευή. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατήσουν τα παράθυρα και τις πόρτες τους κλειστά, λόγω της έντονης παρουσίας καπνού. Η πυροσβεστική παραμένει επί τόπου, προσπαθώντας να περιορίσει τη φωτιά και να αποτρέψει την εξάπλωσή της προς κοντινές δασικές εκτάσεις.

I think people who said Tomorrowland is fire meant somwthing different... Hoope everyone's ok pic.twitter.com/jn0jLjIDkL

Ο δήμαρχος του Μπουμ, Γιερόεν Μπαερτ, διέκοψε τις διακοπές του για να συντονίσει από κοντά τη διαχείριση της κατάστασης. Εκπρόσωπος του φεστιβάλ δήλωσε στα βελγικά μέσα ότι «προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής».

Tomorrowland stage has caught on fire..



No statement from festival yet but most likely happened due to pyrotechnics.



Weekend 1 was supposed to begin this Friday but this definitely going to affect it. pic.twitter.com/1gW3BXhEQ1