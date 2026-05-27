Συρία: Οι αρχές εντόπισαν χημικά όπλα του καθεστώτος Άσαντ

Οι μεταβατικές αρχές της Συρίας ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν υπολείμματα του μυστικού προγράμματος χημικών όπλων του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, μεταξύ των οποίων χημικές ουσίες και πυρομαχικά παρόμοια με εκείνα που είχαν χρησιμοποιηθεί σε πολύνεκρες επιθέσεις κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Σύμφωνα με Σύρο αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, οι αρχές έχουν επίσης προχωρήσει στη σύλληψη 18 υπόπτων για συμμετοχή στο πρόγραμμα χημικών όπλων του καθεστώτος Άσαντ.

Ανάμεσά τους βρίσκονται υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί, πολιτικοί και τεχνικοί αξιωματούχοι, ενώ αρκετοί φέρονται να είχαν τον βαθμό του υποστρατήγου επί διακυβέρνησης Άσαντ.

Συρία: Βρέθηκαν ρουκέτες και υλικά για παραγωγή σαρίν

Ο μόνιμος εκπρόσωπος της Συρίας στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW), Mohamad Katoub, δήλωσε ότι οι έρευνες αποκάλυψαν περισσότερες από 70 ρουκέτες και αεροπορικές βόμβες, καθώς και πρώτες ύλες για την παραγωγή σαρίν.

Το σαρίν είναι νευροτοξικός παράγοντας που είχε χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις των δυνάμεων Άσαντ, μεταξύ άλλων στη Γούτα το 2013 και στην Αλ-Λαταμίνα το 2017.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης εξοπλισμό ανάμιξης και αποθήκευσης χημικών ουσιών, καθώς και εξαμίνη, μία ουσία που, σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, χρησιμοποιούνταν για τη σταθεροποίηση του σαρίν στο συριακό πρόγραμμα χημικών όπλων.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Ο OPCW ανακοίνωσε ότι ομάδες επιθεωρητών επισκέφθηκαν αρκετές αδήλωτες εγκαταστάσεις στη Συρία μαζί με τις νέες συριακές αρχές.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, έχουν ήδη βρεθεί δεκάδες αδήλωτα χημικά πυρομαχικά, βόμβες, ρουκέτες και σχετικός εξοπλισμός.

Ο Katoub χαρακτήρισε τις ανακαλύψεις σημαντικές για την ασφάλεια της Συρίας αλλά και της διεθνούς κοινότητας, τονίζοντας ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που τέτοια όπλα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πριν χρησιμοποιηθούν ξανά.

Διεθνείς έρευνες του ΟΗΕ και του OPCW είχαν καταλήξει τα προηγούμενα χρόνια ότι το καθεστώς Άσαντ χρησιμοποίησε επανειλημμένα σαρίν, χλώριο και αέριο μουστάρδας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Η Συρία είχε ενταχθεί στη Σύμβαση για τα Χημικά Όπλα το 2013 και είχε δηλώσει απόθεμα περίπου 1.300 τόνων, ωστόσο οι καταγγελίες για χρήση χημικών επιθέσεων συνεχίστηκαν και τα επόμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από Reuters