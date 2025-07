Tomorrowland: Οι διοργανωτές λένε ότι το φεστιβάλ θα γίνει μετά την καταστροφή της κεντρικής σκηνής από πυρκαγιά

Δεκάδες χιλιάδες κατασκηνωτές έχουν ήδη καταφθάσει στο Tomorrowland, στο Βέλγιο, μόλις μία μέρα αφότου φωτιά κατέστρεψε την εντυπωσιακή κεντρική σκηνή του φεστιβάλ.

Οι διοργανωτές διαβεβαιώνουν ότι το φεστιβάλ στην πόλη Boom, νότια της Αμβέρσας, θα συνεχιστεί κανονικά, παρά την καταστροφή της σκηνής, τονίζοντας ότι «επικεντρώνονται στην εξεύρεση λύσεων».

Σύμφωνα με τις αρχές, κανένας δεν τραυματίστηκε στη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης. Ειδικοί ερευνούν τα αίτια του περιστατικού.

Το φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή, με τη συμμετοχή περίπου 400.000 ατόμων μέσα σε δύο Σαββατοκύριακα. Στη φετινή διοργάνωση θα εμφανιστούν εκατοντάδες καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι David Guetta, Lost Frequencies, Swedish House Mafia και Charlotte De Witte.

Η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία έκρινε τον χώρο ασφαλή και πλέον εξετάζεται το ενδεχόμενο κατεδάφισης της καμένης σκηνής πριν την έναρξη, την Παρασκευή. Το κάμπινγκ του φεστιβάλ, γνωστό ως DreamVille, έχει ήδη ανοίξει και, μέχρι στιγμής, οι διοργανωτές επιμένουν πως το φεστιβάλ θα προχωρήσει κανονικά.

I think people who said Tomorrowland is fire meant somwthing different... Hoope everyone's ok pic.twitter.com/jn0jLjIDkL

Σε ανάρτησή του στο Instagram την Πέμπτη, το Tomorrowland αναφέρει: «Είναι αδύνατον να περιγράψουμε με λόγια ό,τι νιώθουμε». Προσθέτει πως η κεντρική σκηνή Orbyz «δεν ήταν απλώς μία σκηνή, αλλά ένας ζωντανός, αναπνεόμενος κόσμος».

Οι διοργανωτές εργάστηκαν ολονύκτια για να βρουν λύσεις, ενώ το πρωί της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με ειδικούς ασφαλείας και μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης για το εναλλακτικό σχέδιο. Ο δήμαρχος του Rumst, βόρεια του Boom, δήλωσε στα τοπικά μέσα πως αργότερα θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση για περαιτέρω εξετάσεις εναλλακτικών λύσεων, ξεκαθαρίζοντας πως «η ακύρωση του φεστιβάλ είναι το τελευταίο που θέλουμε να συμβεί».

Σημειώνεται ότι υπάρχουν άλλες 14 σκηνές στο Tomorrowland, όλες αρκετά μικρότερες από την κεντρική.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 18:00 τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδας) την Τετάρτη. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα έδειξαν πυκνό γκρίζο καπνό να καλύπτει τη σκηνή. Κάτοικοι της περιοχής απομακρύνθηκαν προληπτικά, την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη για να εμποδίσουν την εξάπλωση της φωτιάς σε διπλανά σπίτια και δασική περιοχή.

Tomorrowland stage has caught on fire..



No statement from festival yet but most likely happened due to pyrotechnics.



Weekend 1 was supposed to begin this Friday but this definitely going to affect it. pic.twitter.com/1gW3BXhEQ1