Ταϊλάνδη: Σκασμένο λάστιχο και έκρηξη φυσικού αερίου προκάλεσε τη φωτιά στο σχολικό

Τουλάχιστον 23 είναι οι νεκροί στο τραγικό δυστύχημα με το σχολικό λεωφορείο που πήρε φωτιά στην Ταϊλάνδη, έξω από τη Μπανγκόγκ.

Ο οδηγός του λεωφορείου τράπηκε σε φυγή από το σημείο του δυστυχήματος, αλλά οι αρχές είναι βέβαιες ότι θα εντοπιστεί. Οι ηλικίες των παιδιών που επέβαιναν στο λεωφορείο παραμένουν ασαφείς, αλλά το σχολείο εξυπηρετεί μαθητές μεταξύ 3 και 15 ετών.

Πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, αναφέρουν πως ένα σκασμένο λάστιχο στο λεωφορείο οδήγησε σε σύγκρουση με τις πλαϊνές μπάρες του δρόμου, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη στο ντεπόζιτο φυσικού αερίου του οχήματος. Ακολούθησε φωτιά που κατέστρεψε το λεωφορείο και παγίδευσε στο εσωτερικό του πολλούς από τους επιβάτες.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί πτώματα 23 ανθρώπων, ενώ έχουν διασωθεί 19. Παραμένει άγνωστος ο ακριβής αριθμός όσων επέβαιναν στο λεωφορείο, όμως οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 44 άτομα, 6 δασκάλους και 38 παιδιά. Το λεωφορείο επέστρεφε στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης μετά από σχολική εκδρομή στα βόρεια της χώρας. Η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων πιστεύεται ότι είναι παιδιά.

