Φωτιά σε σχολικό λεωφορείο στην Ταϊλάνδη - 25 νεκροί

Τραγωδία στην Ταϊλάνδη, όπου μετά από φωτιά σε σχολικό λεωφορείο, εκφράζονται φόβοι ότι τουλάχιστον 20 παιδιά και πέντε ενήλικες κάηκαν ζωντανοί.

Το λεωφορείο μετέφερε 38 μαθητές και τους έξι καθηγητές τους, όταν έπιασε φωτιά στα περίχωρα της Μπανγκόκ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών της χώρας, Σουρίγια Τζουνγκρουνγκρουανγκίτ, που μετέβη στο σημείο της τραγωδίας, 19 επιβάτες από τους 44 διασώθηκαν και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Για τους υπόλοιπους 25, εκφράζονται φόβοι πως είναι όλοι νεκροί - χωρίς να υπάρχει προς το παρόν επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές της Ταϊλάνδης. Ωστόσο, η φωτιά στο λεωφορείο έχει σβήσει και δεν υπάρχουν - ουσιαστικά - ελπίδες για τους υπόλοιπους.

Δεκαέξι μαθητές και τρεις δάσκαλοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία για να τους παρασχεθεί βοήθεια, πρόσθεσε ο υπουργός, γεγονός που σημαίνει πως τρεις ενήλικες και 22 παιδιά πρέπει να θεωρούνται νεκρά.

Thailand School bus Fire Update-



The cause was a bus with a flat tire, which caused it to lose control and hit a barrier, causing a rapid fire. #โหนกระแส #ไฟไหม้ #ไฟไหม้รถบัส #Thailand #Schoolbus #Fire #ประเทศไทย #รถดับเพลิง pic.twitter.com/r806SfLrMf