Τα καλύτερα μπαρ στον κόσμο για το 2022- Τρία αθηναϊκά στην 50άδα

Ένα μπαρ στη Βαρκελώνη έσπασε την κυριαρχία του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης στη λίστα με τα 50 καλύτερα στον κόσμο, στην οποία φιγουράρουν και τρία αθηναϊκά.

Στην κορυφή της λίστας με τα καλύτερα μπαρ για το 2022 φιγουράρει το Paradiso, το οποίο βρισκόταν στην τρίτη θέση πέρυσι. Αυτή είναι η πρώτη φορά από το 2009- όταν «γεννήθηκε» η εν λόγω λίστα- που η πρωτιά δεν πηγαίνει στο Λονδίνο ή τη Νέα Υόρκη.

Ανάμεσα στα καλύτερα μπαρ στον κόσμο συμπεριλήφθηκαν και τέσσερα αθηναϊκά, τα τρία από τα οποία μπήκαν στην πρώτη 50άδα. Το The Clumsies βρίσκεται φέτος στη 19η θέση, το Baba au Rum στην 20η.

Στο Νο31 βρίσκεται το Line. Επίσης, στην 52η θέση είναι το Barro Negro.

Η λίστα προκύπτει από τις ψήφους 650 bartenders, ιδιοκτητών μπαρ, δημοσιογράφων και ειδικών στα κοκτέιλ. Στη Βαρκελώνη βρίσκονται τα τρία από τα δέκα κορυφαία μπαρ στον κόσμο για το 2022. Πέρα από το Paradiso, το Sips έκανε το μεγαλύτερο «άλμα», ανεβαίνοντας από την 37η στην τρίτη θέση, ενώ έβδομο είναι το Two Schmucks.

Παρότι έχασε την πρώτη θέση, το Λονδίνο παραμένει ένας από τους κορυφαίους προορισμούς στον κόσμο για κοκτέιλ. Πέντε μπαρ της βρετανικής πρωτεύουσας είναι στη λίστα, μεταξύ των οποίων το The Connaught Bar που έπειτα από δύο χρονιές στην κορυφή φέτος βρέθηκε στην όγδοη θέση. Αντίθετα, το Tayēr + Elementary παρέμεινε στο Νο2.

Η Νέα Υόρκη είναι η πόλη με τα περισσότερα μπαρ στη λίστα, καθώς εκεί βρίσκονται έξι από τα 50 κορυφαία. Ανάμεσά τους το Double Chicken Please που είναι στην έκτη θέση και το Katana Kitten που βρίσκεται στο Νο9.

Τα 50 καλύτερα μπαρ στον κόσμο

1. Paradiso, Βαρκελώνη

2. Tayēr + Elementary, Λονδίνο

3. Sips, Βαρκελώνη

4. Licorería Limantour, Πόλη του Μεξικού

5. Little Red Door, Παρίσι

6. Double Chicken Please, Νέα Υόρκη

7. Two Schmucks, Βαρκελώνη

8. The Connaught Bar, Λονδίνο

9. Katana Kitten, Νέα Υόρκη

10. Alquímico, Καρταχένα

11. Handshake Speakeasy, Πόλη του Μεξικού

12. Jigger & Pony, Σιγκαπούρη

13. Hanky-Panky, Πόλη του Μεξικού

14. Bangkok Social Club, Μπανγκόκ

15. Salmon Guru, Μαδρίτη

16. Drink Kong, Ρώμη

17. Coa, Χονγκ Κονγκ

18. Florería Atlántico, Μπουένος Άιρες

19. The Clumsies, Αθήνα

20. Baba au Rum, Αθήνα

21. Cafe La Trova, Μαϊάμι

22. Attaboy, Νέα Υόρκη

23. Satan's Whiskers, Λονδίνο

24. Tropic City, Μπανγκόκ

25. Kumiko, Σικάγο

26. Sidecar, Νέο Δελχί

27. Tres Monos, Μπουένος Άιρες

28. Argo, Χονγκ Κονγκ

29. Maybe Sammy, Σίδνεϊ

30. Swift, Λονδίνο

31. Line, Αθήνα

32. Baltra Bar, Πόλη του Μεξικού

33. Manhattan, Σιγκαπούρη

34. Overstory, Νέα Υόρκη

35. 1930, Μιλάνο

36. Dante, Νέα Υόρκη

37. A Bar with Shapes for a Name, Λονδίνο

38. Zuma, Ντουμπάι

39. Locale Firenze, Φλωρεντία

40. Red Frog, Λισαβόνα

41. Cantina OK!, Σίδνεϊ

42. CoChinChina, Μπουένος Άιρες

43. Himkok, Όσλο

44. Carnaval, Λίμα

45. Galaxy Bar, Ντουμπάι

46. L’Antiquario, Νάπολη

47. Employees Only, Νέα Υόρκη

48. Bar Benfiddich, Τόκιο

49. Lucy’s Flower Shop, Στοκχόλμη

50. Bulgari Bar, Ντουμπάι