Σύνοδος Κορυφής: Ξεκινούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με Ουκρανία-Μολδαβία

Στη Σύνοδο Κορυφής αποφασίστηκε ότι ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε συμφωνία για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία κατέληξαν οι 27 ηγέτες της ΕΕ, που μετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία» επισημαίνεται στην ανάρτηση.

Ο Σαρλ Μισέλ σημείωσε επίσης, ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να χορηγήσει καθεστώς υποψήφιας χώρας στη Γεωργία, καθώς και η ΕΕ θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη μόλις επιτευχθεί ο απαραίτητος βαθμός συμμόρφωσης με τα κριτήρια ένταξης, ενώ έχει καλέσει την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση έως τον Μάρτιο με σκοπό τη λήψη τέτοιας απόφασης.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάνει λόγο για «ένα σαφές μήνυμα ελπίδας για τους λαούς τους και για την ήπειρό μας».

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and…