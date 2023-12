Μπάιντεν σε Ζελένσκι: Μην τα παρατάτε

Συνάντηση στην Ουάσινγκτον είχαν ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν και ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μην τα παρατάτε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος του δήλωσε ότι η Ουκρανία εξαρτάται πλέον σε μικρότερο βαθμό από την ξένη βοήθεια.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας. Επίσης, υποστήριξε πως οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι αρκετά ισχυρές για να κερδίσουν τον πόλεμο απέναντι στους Ρώσους εισβολείς. Σημείωσε παράλληλα πως ήθελε να συζητήσει, μεταξύ άλλων, και την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από την πλευρά του, ο Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε τον Ουκρανό ομόλογό του πως «θα παραμείνουμε στο πλευρό σας» και πως το Κίεβο θα εξακολουθήσει να έχει την στήριξη της Ουάσινγκτον. Αξίζει να σημειωθεί πως νωρίτερα σήμερα, ο Τζο Μπάιντεν είχε προτρέψει το Κογκρέσο των ΗΠΑ να εγκρίνει πρόσθετη χρηματοδότηση για την Ουκρανία, και μάλιστα πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Ο ίδιος ανακοίνωσε νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

