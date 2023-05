Στέψη βασιλιά Καρόλου: Άλογο πανικοβλήθηκε και παραλίγο να πέσει στο πλήθος

Η στέψη του βασιλιά Καρόλου ήταν ιστορική στιγμή για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν έλειψαν τα απρόοπτα.

Ένα άλογο την ώρα της επιστροφής του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, με τη χρυσή άμαξα, έκανε όπισθεν επάνω σε ένα μεταλλικό κιγκλίδωμα και έπεσε πάνω στο πλήθος.

Ο αναβάτης του αλόγου, μέλος της Εθνοφρουράς, προσπάθησε να συγκρατήσει το άλογό του καθώς αυτό ξέφυγε της πορείας του. Οι φρουροί που βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν να απομακρυνθούν μόλις το είδαν να πλησιάζει με φόρα, όπως και το πλήθος που παρακολουθούσε. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

