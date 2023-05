Στέψη Καρόλου: Ξεχώρισε (πάλι) ο πρίγκιπας Λούις - Βαρέθηκε και χασμουριόταν

Ο πρίγκιπας Λούις, γιος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, κατάφερε να συγκεντρώσει τα βλέμματα πάνω του σε άλλη μία επίσημη τελετή, αυτή τη φορά εξεχούσης σημασίας: τη στέψη του βασιλιά Καρόλου.

Έφτασε στο Αββαείο του Ουέστμινστερ μαζί με τους γονείς και την αδελφή του, πριγκίπισσα Σάρλοτ. Είχε κολλήσει το πρόσωπό του στο τζάμι του αυτοκινήτου και φαινόταν να δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για τα πλήθη που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο.

The Prince and Princess of Wales, Princess Charlotte and Prince Louis at the #Coronation at Westminster Abbey. pic.twitter.com/crfTAqzdWT — Princess of Wales News (@HRHPWales) May 6, 2023

Βγήκε από το όχημα, έπιασε από το χέρι την αδελφή του και περπάτησαν προς τον ιερό ναό, πίσω από τους γονείς τους, για να πάρουν τις θέσεις τους.

Prince Louis and Princess Charlotte holding hands inside the abbey!🥹#Coronation pic.twitter.com/j1XDyFKi25 — Belle (@RoyallyBelle_) May 6, 2023

Ο μεγάλος του αδελφός, πρίγκιπας Τζορτζ, ο δεύτερος στη σειρά διαδοχής για τον θρόνο, είχε φτάσει νωρίτερα καθώς έλαβε μέρος στο τελετουργικό.

Κατά τη διάρκεια της τελετής στέψης, ο Λούις μιλούσε συχνά στην αδελφή του, που φάνηκε να τον καθοδηγεί. Αλλά πολύ σύντομα, το πρότερο ενδιαφέρον του «έσβησε» και άρχισε να κοιτάζει γύρω γύρω και να χασμουριέται - όπως θα έκανε και κάθε φυσιολογικός 5χρονος.

Prince Louis appears to yawn during King Charles' coronation service. https://t.co/SB1yBIKbNm pic.twitter.com/Us9GyGemwI — NBC News (@NBCNews) May 6, 2023

Θεατές παρατήρησαν πως έλειπε από τη θέση του για κάποια ώρα, αλλά 25 λεπτά αργότερα επέστρεψε, εγκαίρως για να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο.

Ο μικρός παρέστη και στην εμφάνιση της βασιλικής οικογένειας στο μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ, όπου ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα χαιρέτισαν τα πλήθη, φορώντας τις κορόνες τους. Απών, ωστόσο, ήταν ο πρίγκιπας Χάρι, η υποδοχή του οποίου στη Βρετανία δεν ήταν ιδιαίτερα θερμή.

Ο Λούις φάνηκε να διασκεδάζει την περίσταση και χτυπούσε τα χέρια του στο μπαλκόνι, ακολουθώντας τον ρυθμό των τυμπάνων.

Prince Louis appears to be getting slightly bored with all this pic.twitter.com/Yvhr6xcjuC — Julian Druker (@Julian5News) May 6, 2023

Με πληροφορίες από Sky News