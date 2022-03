Στενεύει ο ρωσικός κλοιός στο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια - Υπό κατάληψη ο πύργος τηλεπικοινωνιών στη Χερσώνα

Οι ρωσικές δυνάμεις υποστηρίζουν πως έχουν κυκλώσει το μεγαλύτερο σταθμό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην Ουκρανία, αλλά και την Ευρώπη, στη Ζαπορίζια.

Η Ρωσία έχει ήδη καταλάβει τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, που απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από το Κίεβο και τώρα δίνει μάχη να θέσει υπό τον έλεγχό της και το σημαντικό αυτό εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας.



Νωρίτερα, οι ρωσικές δυνάμεις φέρεται να άνοιξαν πυρ στην Ενεργκοντάρ, μπαίνοντας με άρματα στην πόλη που βρίσκεται δίπλα στις εγκαταστάσεις τής Ζαπορίζια, ανέφερε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας Αντόν Γερασένκο.

Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι οι Ρώσοι στρατιώτες εντείνουν τις προσπάθειές για να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Μάλιστα, νωρίτερα, διακινήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πληροφορίες για πλήγμα σε σημείο των πυρηνικών εγκαταστάσεων, κάτι ωστόσο το οποίο δεν επιβεβαιώνεται από επίσημα χείλη.

⚡️Yesterday the residents and employees of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant tried to stop the Russian invaders. But the Russians started firing at them. And today they start destroying everything. #StopPutinNOW #StandWithUkraine pic.twitter.com/mX5Llt0BvU

Χθες, χιλιάδες άνθρωποι, κάτοικοι και εργαζόμενοι στον σταθμό, είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο, προκειμένου να εμποδίσουν πιθανή κατάληψή του.

Residents and employees of the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant do not let the invaders pass into the city. People of #Ukraine are defending nuclear safety of Europe even with their bare hands #StandWithUkraine #StopRussianAggression #stopputin #stoprussia pic.twitter.com/2s7mN8cJmP