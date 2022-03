Στον έλεγχο των Ουκρανών «ακόμα» τα δύο πυρηνικά εργοστάσια - Πληροφορίες για ρωσικό «χτύπημα» στο μεγαλύτερο

Η Ουκρανία εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο των δύο εγκαταστάσεων πυρηνικής ενέργειας στα νότια της χώρας, περιλαμβανομένου κι του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, εκείνου στη Ζαπορίζιε, ωστόσο, όπως προειδοποίησε ο επικεφαλής της κρατικής εταιρείας ενέργειας Ενεργκοατόμ, οι ρωσικές δυνάμεις πλησιάζουν.

Μιλώντας στο Reuters, o Πέτρο Κοτίν αποκάλεσε «πυρηνική τρομοκρατία» την κατάληψη, την περασμένη εβδομάδα, του σε αχρηστία πυρηνικού εργοστασίου του Τσέρνομπιλ.



Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ρωσικά στρατεύματα έχουν προωθηθεί σε απόσταση 35 χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις της Ζαπορίζιε.



Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες και βίντεο που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τις χθεσινές συγκρούσεις ντόπιων και εργαζομένων με τους Ρώσους για την υπεράσπιση τής εγκατάστασης, σήμερα το εργοστάσιο χτυπήθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις. Προσώρας, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το αν έχει καταληφθεί ή όχι.



⚡️Yesterday the residents and employees of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant tried to stop the Russian invaders. But the Russians started firing at them. And today they start destroying everything. #StopPutinNOW#StandWithUkraine pic.twitter.com/mX5Llt0BvU