Σίδνεϊ: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της επίθεσης - Έπασχε από ψυχιατρικά προβλήματα

Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που σκότωσε το Σάββατο έξι ανθρώπους, πριν πέσει νεκρός, στο εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ.

Η επίθεση με μαχαίρι στο Σίδνεϊ, σύμφωνα με την αστυνομία της Αυστραλίας, έγινε από τον 40χρονο Τζόελ Κάουτσι ο οποίος έπασχε από ψυχική νόσο.

«Στο στάδιο αυτό δεν διαθέτουμε κανένα στοιχείο, καμιά πληροφορία, καμιά απόδειξη ούτε καμιά πληροφορία που να μας αφήνει να εννοήσουμε ότι έχει (η πράξη του) ιδιαίτερα κίνητρα, κάποια ιδεολογία», εξήγησε ο υπαρχηγός της αστυνομίας της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας Άντονι Κουκ.

Αντιθέτως «γνωρίζουμε ότι ο δράστης έπασχε (...) από προβλήματα ψυχικής υγείας, πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι ο άνδρας αυτός, ο οποίος ήταν γνωστός στην αστυνομία, είχε έρθει από την πολιτεία του Κουίνσλαντ στην βορειοανατολική Αυστραλία.

Ο δράστης, ο Τζόελ Κάουτσι, καταδιώχθηκε και σκοτώθηκε από μια αστυνομικό, το θάρρος της οποίας χαιρετίσθηκε. Η Κάρεν Γουέμπ, μια άλλη αξιωματούχος της αστυνομίας της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, ανακοίνωσε ότι έχασαν τη ζωή τους πέντε γυναίκες και ένας άνδρας.

Δώδεκα άνθρωποι μεταφέρθηκαν εξάλλου στο νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων ένα μωρό 9 μηνών που βρίσκεται σε «σοβαρή, αλλά σταθερή» κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία. Η μητέρα του υπέκυψε στα τραύματά της.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στο μεγάλο εμπορικό συγκρότημα Γουέστφιλντ Μποντάι Τζάνκσιον, όπου το απόγευμα του Σαββάτου επικρατούσε συνωστισμός.

