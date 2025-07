Σεισμός στη Ρωσία: Η έκρηξη του ηφαιστείου Κλουτσέφσκαγια μετά τα 8,8 Ρίχτερ

Λίγες μόλις ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 8,8 Ρίχτερ που συγκλόνισε τη χερσόνησο Καμτσάτκα στη Ρωσία, εξερράγη το ηφαίστειο Κλουτσέφσκαγια, στην ευρύτερη περιοχή της ρωσικής Άπω Ανατολής.

Εντυπωσιακά πλάνα από την έκρηξη κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Βίντεο που καταγράφηκε από αεροπλάνο αποτυπώνει τις φλόγες και τον καπνό να αναδύονται μέσα από τα σύννεφα, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό αλλά και συνάμα τρομακτικό θέαμα.

⚡️Footage of Klyuchevskaya Sopka Volcano Eruption: Flames Through the Clouds



The footage, captured from an airplane, shows flames and smoke bursting through the clouds, creating an impressive spectacle.

Η πρώτη έκρηξη του Κλουτσέφσκαγια καταγράφηκε το 1697 και από τότε παραμένει σχεδόν αδιάκοπα ενεργό, όπως και αρκετά από τα γειτονικά του ηφαίστεια στη χερσόνησο της Καμτσάτκα.

Klyuchevskoy Volcano in Kamchatka, Russia Erupts:



Lava is flowing down the western slope, with bright glow and explosions observed. The eruption was captured by a camera at the Kirisheva seismic station.



Unified Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences

KAMCHATKA'S SKY GOES DARK - EURASIA'S BIGGEST VOLCANO BLOWS



Russia's Klyuchevskaya Sopka just erupted in spectacular fashion - hurling ash 8 miles high and shutting down schools across two towns.



No injuries, just one of Earth's largest fire-breathing mountains reminding

Το ακριβές ύψος του ηφαιστείου παραμένει ασαφές, με εκτιμήσεις να κυμαίνονται μεταξύ 4.750 και 4.835 μέτρων. Παρ’ όλα αυτά, αποτελεί το υψηλότερο βουνό της Καμτσάτκα και το ψηλότερο ενεργό ηφαίστειο σε ολόκληρη την Ευρασία.

Σεισμός στη Ρωσία: Τσουνάμι έως και την Καλιφόρνια

Λίγη ώρα μετά την εκδήλωση του ισχυρού σεισμού των 8,8 Ρίχτερ, τσουνάμι προκλήθηκε στις ακτές της Ρωσίας και της Ιαπωνίας. Αρχικά το τσουνάμι έπληξε την πόλη Σέβερο-Κουρίλσκ, στο βόρειο τμήμα του ρωσικού αρχιπελάγους που είναι γνωστό με την ονομασία Κουρίλες νήσοι, σύμφωνα με το υπουργείο Αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της ρωσικής ομοσπονδίας.

Drone footage shows widespread destruction at the port of Severo-Kurilsk in Russia's Kuril Islands, caused by tsunami waves after the massive 8.8 magnitude earthquake near Kamchatka.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ορμητικά νερά καθώς εισέβαλαν σε ακίνητα στην πόλη περίπου 2.000 κατοίκων, ο πληθυσμός της οποίας απομακρύνθηκε εσπευσμένα.

Παράλληλα, απευθείας πλάνα της ιαπωνικής τηλεόρασης εικόνιζαν κόσμο να φεύγει, με αυτοκίνητα ή με τα πόδια, προς περιοχές με υψηλότερο υψόμετρο, ειδικά στη βόρεια νήσο Χοκάιντο, όπου παρατηρήθηκε ένα πρώτο τσουνάμι ύψους περίπου 30 εκατοστών.

Tsunami waves hit Japan's Hokkaido after major alert.



Waves up to 4 meters (13 ft) slammed Kamchatka, with 30 cm (12 in) waves now reaching Hokkaido. Authorities warn of ongoing risks and urge coastal evacuations.

Μεταξύ των περιοχών που εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, ενώ παρατηρήθηκαν κύματα έως και 3 μέτρων είναι: η Χαβάη, οι ΗΠΑ (Καλιφόρνια, Όρεγκον, Ουάσιγκτον), η Νέα Ζηλανδία,η Χιλή, η Γαλλική Πολυνησία και τα Γκαλαπάγκος.

Σύμφωνα με επιστήμονες της υπηρεσίας γεωφυσικής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, πρόκειται για τον πιο ισχυρό σεισμό που καταγράφτηκε στην περιοχή αυτή από το 1952.