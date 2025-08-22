Σεργκέι Λαβρόφ: «Ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντήσει τον Ζελένσκι»

Ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκαλώντας αμφιβολίες σχετικά με την προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ για μια σύνοδο κορυφής με στόχο τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας.

«Ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι όταν υπάρξει ατζέντα για μια σύνοδο, και αυτή η ατζέντα δεν είναι καθόλου έτοιμη», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών σε αποκλειστική του συνέντευξη στο NBC News και στη δημοσιογράφο Kristen Welker.

❗️ 🇷🇺 FM Lavrov Clarifies to NBC: There Is No Meeting Planned Between Putin & Zelensky



“Putin is ready to meet with Zelensky. When the agenda would be ready for a summit. And, this agenda is not ready at all."



📹: NBC News ‘Meet the Press’ https://t.co/UPZ6rckGkH pic.twitter.com/113yfPo0DA — RT_India (@RT_India_news) August 22, 2025

Ο Λευκός Οίκος εργάζεται για να εξασφαλίσει τοποθεσία και ημερομηνία για τη σύνοδο, μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα και τις επακόλουθες συνομιλίες με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, η Ρωσία δείχνει ότι δεν βιάζεται για μια κατ’ ιδίαν συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι και την Πέμπτη εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις του πολέμου, πλήττοντας στόχους σε όλη την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης μιας αμερικανικής ηλεκτρονικής επιχείρησης.

«Ο Πρόεδρος Πούτιν ξεκαθάρισε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η συνάντηση θα έχει μια πραγματική, προεδρική ατζέντα», τόνισε ο Λαβρόφ. Υποστήριξε ότι η Ουκρανία είναι αυτή που εμποδίζει την πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ, μετά το Άνκορατζ, πρότεινε αρκετά σημεία με τα οποία συμφωνούμε και σε κάποια δείξαμε ευελιξία», πρόσθεσε Ρώσος υπουργός, αναφερόμενος στη συνάντηση της 15ης Αυγούστου με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

«Όταν ο Πρόεδρος Τραμπ έφερε αυτά τα ζητήματα στη συνάντηση της Ουάσιγκτον», συνέχισε, «ήταν πολύ σαφές σε όλους ότι υπήρχαν αρχές που η Ουάσιγκτον θεωρούσε απαράβατες: μη ένταξη στο ΝΑΤΟ, συζήτηση για εδαφικά ζητήματα – και ο Ζελένσκι απάντησε όχι σε όλα».

Ο Λαβρόφ πρόσθεσε: «Είπε όχι ακόμα και στην άρση της νομοθεσίας που απαγορεύει τη ρωσική γλώσσα. Πώς μπορούμε να συναντηθούμε με κάποιον που προσποιείται ότι είναι ηγέτης;». Η Ουκρανία δεν έχει απαγορεύσει τη ρωσική γλώσσα, αλλά ο Πούτιν έχει επανειλημμένα ισχυριστεί, χωρίς αποδείξεις, ότι το Κίεβο διέπραξε γενοκτονία κατά ρωσόφωνων στην περιοχή του Ντονμπάς. Έχει επίσης αμφισβητήσει τη νομιμότητα του Ζελένσκι, ο οποίος εξελέγη δημοκρατικά το 2019.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ρωσία προσπαθεί να «ξεγλιστρήσει» από μια συνάντηση, κατηγορώντας τη για συνέχιση «μαζικών επιθέσεων» στην Ουκρανία.

Τόνισε ότι είναι «έτοιμος» για μια συνάντηση με τον Πούτιν και κάλεσε σε «ισχυρή αντίδραση από τις ΗΠΑ», συμπεριλαμβανομένων σκληρότερων κυρώσεων και νέας οικονομικής πίεσης, εάν ο Πούτιν αρνηθεί.

Οι δηλώσεις Λαβρόφ έγιναν μετά την μεγαλύτερη επίθεση από τον Ιούλιο: σχεδόν 600 drones και 40 βαλλιστικοί και πύραυλοι κρουζ εκτοξεύθηκαν τη νύχτα της Πέμπτης, χτυπώντας μεταξύ άλλων εργοστάσιο ηλεκτρονικών της αμερικανικής Flex στη δυτική Ουκρανία, όπου τραυματίστηκαν τουλάχιστον 15 εργαζόμενοι.

Ο Τραμπ φάνηκε να ενθαρρύνει την Ουκρανία να αντεπιτεθεί μέσω ανάρτησης στο Truth Social, εκφράζοντας συμπάθεια που το Κίεβο δεν διαθέτει ισοδύναμα όπλα και παρομοιάζοντάς το με ομάδα που έχει «φανταστική άμυνα αλλά δεν της επιτρέπεται να παίξει επίθεση».

«Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα νίκης!» έγραψε.

Ο Ζελένσκι απάντησε ότι ο Τραμπ είχε «απόλυτο δίκιο» πως οι Ουκρανοί πρέπει να προστατευτούν πέρα από την άμυνα, αν και υπογράμμισε τη διπλωματική διάσταση.

Οι συνομιλίες για μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία προχώρησαν αυτή την εβδομάδα, με υπουργούς Άμυνας από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Φινλανδία και Ουκρανία να εξετάζουν προτάσεις. Οι στρατιωτικές επιλογές που αναπτύχθηκαν εκεί θα παρουσιαστούν τώρα σε συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι αυτές θα αποτελέσουν μέρος των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συμβάλουν στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας σε οποιονδήποτε διακανονισμό με τη Ρωσία, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτές δεν θα περιλαμβάνουν χερσαίες δυνάμεις, αλλά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αεροπορική υποστήριξη.

Με πληροφορίες από NBC News