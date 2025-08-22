Γυναικοκτονία στον Βόλο: O 40χρονος είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας τον Ιούνιο

Σε πλήρη εξέλιξη είναι τις τελευταίες ώρες οι έρευνες των Αρχών, για τον εντοπισμό του 40χρονου δράστη της γυναικοκτονίας στον Βόλο.

Ο 40χρονος γυναικοκτόνος, τραυμάτισε θανάσιμα την 36χρονη σύζυγό του με μαχαιριές σε λαιμό και πλάτη το πρωί της Παρασκευής, στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν στην οδό Κωνσταντά, στον Βόλο.

Αμέσως μετά το έγκλημα, ο δράστης τράπηκε σε φυγή και έκτοτε οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που έρχονται στη δημοσιότητα για το αποτρόπαιο έγκλημα, ο 40χρονος φέρεται να ήταν χρήστης ναρκωτικών και τον Ιούνιο είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.

Το χρονικό της γυναικοκτονίας στον Βόλο

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίοικοι δήλωσαν πως άκουγαν το ζευγάρι να καβγαδίζει από το πρωί και στη συνέχεια ο 40χρονος τραυμάτισε θανάσιμα την 36χρονη, με μαχαίρι στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Μάρτυρας της δολοφονίας ήταν η μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού, με τους γείτονες να αναφέρουν πως την άκουσαν να καλεί το ΕΚΑΒ. Ωστόσο, όταν έφτασε το ασθενοφόρο ήταν ήδη αργά.

Η σορός της 36χρονης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» και αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες για τη διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής.

Πηγές μέσα από το «Αχιλλοπούλειο» ανέφεραν πως η 36χρονη γυναίκα φέρει τραύματα στην καρωτίδα, στα χέρια και στην πλάτη.

