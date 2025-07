Σεισμός 8,8 Ρίχτερ στη Ρωσία: Το τσουνάμι έφθασε και στις ακτές της Καλιφόρνιας

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Λος Αντζελες ανήγγειλε ότι το τσουνάμι από τον σεισμό των 8,8 Ρίχτερ στην Ρωσία έφθασε στις ακτές της Καλιφόρνιας.

Οι αρχές καλούν τον πληθυσμό που βρίσκεται κοντά στις ακτές να απομακρυνθεί από τις παραλίες, τις προκυμαίες και τα λιμάνια και να μετακινηθεί προς ζώνες με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Η Καλιφόρνια άρχισε να βλέπει τα πρώτα κύματα του τσουνάμι με αυξημένα επίπεδα νερού στην πόλη Crescent City, στη βόρεια Καλιφόρνια κοντά στα σύνορα με το Όρεγκον.

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας, έχει παρατηρηθεί κύμα ύψους 1 ποδιού, ενώ αναμένονται και άλλα κύματα σύντομα.

Η πόλη βρίσκεται σε ένα τμήμα 160 χιλιομέτρων της ακτής της Βόρειας Καλιφόρνιας Το υπόλοιπο της δυτικής ακτής των ΗΠΑ βρίσκεται σε κατάσταση προειδοποίησης για τσουνάμι.

🚨#BREAKING: Watch as footage taken from Hilo, Hawaii shows seawater flooding into local streets causing possible damage as tsunami waves strike the area. Officials continue to urge residents to avoid the coastline and remain on higher ground until the threat has fully passed pic.twitter.com/BTJxAg11Ha