Σεισμός στη Μιανμάρ: Η στιγμή που καταρρέει παγόδα από τα 7,7 Ρίχτερ

Η κορυφή της παγόδας Shwe Sar Yan στη Μιανμάρ, στα νοτιοανατολικά του Mandalay, κατέρρευσε μετά από τον τεράστιο σεισμό των 7,7 Ρίχτερ.

Οι θεατές ακούγονται να ουρλιάζουν και να φωνάζουν καθώς μέρος του κτιρίου έπεσε στο έδαφος.

