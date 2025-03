Σεισμός στη Μιανμάρ: Η στιγμή που καταρρέει ουρανοξύστης υπό κατασκευή στη Μπανγκόγκ

Πολύ ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε την Παρασκευή στη Μιανμάρ, έγινε όμως ιδιαίτερα αισθητός και στην Ταϊλάνδη.

Βίντεο κατέγραψε πώς μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ένας ουρανοξύστης που βρισκόταν σε στάδιο κατασκευής, κατέρρευσε λόγω του σεισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα εκείνη στο εργοτάξιο βρίσκονταν 46 εργάτες.

NEW VIDEO: Skyscraper under construction collapses as massive earthquake hits Bangkok. No word on casualties pic.twitter.com/QhoLEEnd7b

There are fears for dozens of workers after a tower under construction collapsed in Thailand's capital Bangkok due to two powerful earthquakes in neighbouring Myanmar. pic.twitter.com/g6LyHdv3WZ