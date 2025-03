Καταστροφικός σεισμός 7,7 Ρίχτερ στη Μιανμάρ – Αισθητός μέχρι την Ταϊλάνδη

Σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε σήμερα το πρωί τη Μιανμάρ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται κοντά στην πόλη Μανταλέι στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Η δόνηση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), ενώ έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της γειτονικής Ταϊλάνδης, φτάνοντας μέχρι και την Μπανγκόκ.

Video shot of iconic Mahanakorn building swaying during #Bangkok earthquake that occurred on Friday, March 28, around 1:20pm local time. pic.twitter.com/2pBW03PVc7

Η ισχυρή δόνηση προκάλεσε πανικό στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, όπου εκατοντάδες κάτοικοι και τουρίστες εγκατέλειψαν πανικόβλητοι πολυκατοικίες και ξενοδοχεία. Η Μπανγκόκ, με πληθυσμό άνω των 17 εκατομμυρίων, φιλοξενεί μεγάλο αριθμό κατοικιών υψηλού ύψους, και σε πολλές από αυτές καταγράφηκαν έντονες ταλαντώσεις. Υπήρξαν αναφορές για νερά που εκτοξεύθηκαν από πισίνες σε ρετιρέ και ταράτσες, ενώ πολλοί δήλωσαν ότι η δόνηση τους βρήκε στον ύπνο.

«Άκουσα τον θόρυβο και κοιμόμουν. Τρόμαξα και βγήκα έξω με τις πιτζάμες όσο πιο γρήγορα μπορούσα», δήλωσε στο AFP η Ντουαντζάι, κάτοικος της Τσιάνγκ Μάι.

Στην πρωτεύουσα της Μιανμάρ, Ναϊπιτάου, σημειώθηκαν ζημιές σε θρησκευτικά μνημεία, με τμήματα να καταρρέουν στο έδαφος, σύμφωνα με το Associated Press. Αναφορές κάνουν λόγο και για καταστροφές σε οικίες, ωστόσο οι πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες, λόγω της πολιτικής αστάθειας που επικρατεί στη χώρα μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021.

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης κάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για την αποτίμηση των επιπτώσεων, με τον πρωθυπουργό Παετονγκτάρν Σιναουάτρα να προΐσταται της διαδικασίας. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανέφερε πως ο σεισμός έγινε αισθητός σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Παρά τη σφοδρότητα του σεισμού, μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως θύματα ή σοβαρές καταστροφές, ενώ τα σωστικά συνεργεία παραμένουν σε ετοιμότητα. Σημειώνεται ότι η Μιανμάρ βρίσκεται σε μία από τις πιο σεισμικά ενεργές ζώνες του πλανήτη, ενώ η ένταση της δόνησης καθιστά τον σεισμό έναν από τους ισχυρότερους στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Felt the ground shaking here in Bangkok. Looked up and saw the water spilling out of this building's infinity pool. #Bangkok #earthquake pic.twitter.com/JjzQCVsxHF