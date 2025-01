Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Tαϊβάν

Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην Ταϊβάν.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), το επίκεντρο του σεισμού ήταν 23 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Γιουτζίνγκ και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Την ίδια ώρα οι αρχές της Ταϊβάν αναφέρουν ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 6,4 βαθμών. Αξίζει να σημειωθεί πως ως τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Preliminary info: M6.0 || 26 km SW of #Douliu ( #Taiwan ) || 4 min ago (local time 00:17:28).

Από βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, απαθανατίζεται η στιγμή του σεισμού αλλά και οι αντιδράσεις των πολιτών λόγω της ισχυρής δόνησης.

POWERFUL EARTHQUAKE HITS SOUTHERN TAIWAN



A 6.4-magnitude earthquake struck southern Taiwan at 12:17 am on January 21, 2025. The quake caused widespread damage, including:



A supermarket in Tainan City's Yujing District, where shelves collapsed and drinks were scattered