Ταϊβάν: Η πρώτη εκτέλεση θανατοποινίτη έπειτα από σχεδόν πέντε χρόνια

Στην πρώτη εκτέλεση θανατοποινίτη, έπειτα από σχεδόν πέντε χρόνια, προχώρησαν οι αρχές της Ταϊβάν, χθες Πέμπτη.

Ο Χουάνγκ Λιν-κάι, 32 ετών, κρίθηκε ένοχος για τον φόνο με στραγγαλισμό της πρώην συντρόφου του και της μητέρας της το 2018. Θανατώθηκε από εκτελεστικό απόσπασμα χθες στο τέλος της ημέρας. Τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε ο άνδρας ήταν «απάνθρωπα», πρόδιδαν απόλυτη «αναισθησία», ήταν «ιδιαζόντως ειδεχθή», ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης μετά την εκτέλεση.

Η εκτέλεση είναι η πρώτη αφότου ανέλαβε την εξουσία ο πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε, τον Μάιο του 2024. Επί προεδρίας της προκατόχου του, της Τσάι Ινγκ-γουέν, έγιναν δύο εκτελέσεις. Και οι δυο τους ανήκουν στο Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα (ΔΠΚ). Επί προεδρίας Μα Γινγκ-τζέου (2008-2016), του αντίπαλου κόμματος Κουομιντάνγκ (KMT), οι αρχές της Ταϊβάν προχώρησαν σε 33 εκτελέσεις.

Η απόφασή τους αυτή προκάλεσε «θύελλα» επικρίσεων από πλευράς οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που τόνισαν ότι η εξέλιξη αποτελεί «τεράστια οπισθοδρόμηση» για τη νήσο. Στη νήσο έχουν γίνει 36 εκτελέσεις αφότου το μορατόριουμ στην εφαρμογή της εσχάτης των ποινών αποφασίστηκε από το κοινοβούλιο να αρθεί το 2010.

