Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού το Ισραήλ λόγω Ιράν: Απαγορεύτηκαν δραστηριότητες από το βράδυ του Σαββάτου

Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού τίθεται από το βράδυ του Σαββάτου το Ισραήλ, λόγω πιθανής επίθεσης από το Ιράν.

Το Ισραήλ διέκοψε τις σχολικές εκδρομές από τις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου. Η απαγόρευση ισχύει και για άλλες δραστηριότητες για νέους που είχαν προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο των εορτασμών του Πάσχα. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε το IDF, οι ένοπλες δυνάμεις τίθενται σε πλήρη ετοιμότητα λόγω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, μετά και την κατάληψη του πλοίου από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, το πρωί του Σαββάτου.

Ανακοινώνοντας τα μέτρα σε τηλεοπτική ενημέρωση, ο επικεφαλής στρατιωτικός εκπρόσωπος Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χάγκαρι είπε ότι δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη μεταφέρθηκαν στον αέρα ως μέρος της κατάστασης ετοιμότητας. «Μετά από αξιολόγηση της κατάστασης, καθορίστηκε ότι από τις 23:00 (IST) απόψε, θα γίνουν αλλαγές στις αμυντικές κατευθυντήριες γραμμές της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Ως μέρος των αλλαγών, αποφασίστηκε να απαγορευτούν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το Ισραήλ. Οι συγκεντρώσεις θα περιοριστούν στα 1.000 άτομα», αναφέρει το IDF στο Χ (πρώην Twitter).

