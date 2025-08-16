ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Σουδάν: Σφοδροί βομβαρδισμοί παραστρατιωτικών στην Ελ-Φασέρ – Τουλάχιστον 17 άμαχοι νεκροί

Ο απολογισμός αφορά μόνο τα θύματα που μεταφέρθηκαν για περίθαλψη - Πολλοί άλλοι νεκροί θάφτηκαν απευθείας από τις οικογένειές τους

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Σουδάν: Σφοδροί βομβαρδισμοί παραστρατιωτικών στην Ελ-Φασέρ – Τουλάχιστον 17 άμαχοι νεκροί Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Getty Images
0

Οι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) εξαπέλυσαν σφοδρούς βομβαρδισμούς στην πολιορκημένη πόλη Ελ-Φασέρ, πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ, στο Σουδάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 17 άμαχοι και να τραυματιστούν άλλοι 25, σύμφωνα με ιατρική πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η ίδια πηγή, από το νοσοκομείο της πόλης, τόνισε ότι ο απολογισμός αφορά μόνο τα θύματα που μεταφέρθηκαν για περίθαλψη. Πολλοί άλλοι νεκροί θάφτηκαν απευθείας από τις οικογένειές τους, καθώς η πρόσβαση στις δομές υγείας είναι σχεδόν αδύνατη λόγω της ανασφάλειας.

Η Ελ-Φασέρ βρίσκεται υπό πολιορκία από τον Μάιο του 2024 και υφίσταται επαναλαμβανόμενες επιθέσεις στο πλαίσιο της σύγκρουσης που μαίνεται από τον Απρίλιο του 2023 μεταξύ των ΔΤΥ και του τακτικού στρατού του Σουδάν.

Σύμφωνα με την τοπική επιτροπή αντίστασης –μία από τις πολλές ομάδες εθελοντών που καταγράφουν τις ωμότητες του πολέμου– η επίθεση πραγματοποιήθηκε με βαρύ πυροβολικό και στόχευσε κατοικημένες συνοικίες, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές και νέο κύμα εκτοπισμένων. Η ίδια επιτροπή χαρακτήρισε την επίθεση ως μία από τις πιο αιματηρές των τελευταίων μηνών.

Λίγα χιλιόμετρα βορειότερα, οι ΔΤΥ βομβάρδισαν και τον καταυλισμό εκτοπισμένων του Αμπού Σουκ, όπου η πείνα θερίζει. Ανάμεσα στους νεκρούς συγκαταλέγεται ο επικεφαλής της κοινότητας, ενώ τουλάχιστον 20 άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με πηγές μέσα στον καταυλισμό.

Τους τελευταίους μήνες, η Ελ-Φασέρ και οι γύρω καταυλισμοί βρίσκονται στο επίκεντρο των επιθέσεων των ΔΤΥ, μετά την αποχώρησή τους από την πρωτεύουσα Χαρτούμ, την οποία ο στρατός ανέκτησε τον περασμένο Μάρτιο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ
 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σουδάν: Ο ξεχασμένος πόλεμος και τα «παιδιά-πρόσφυγες» που κατηγορούνται ως διακινητές

Οπτική Γωνία / Σουδάν: Η μεγαλύτερη τραγωδία του αιώνα δεν γίνεται ποτέ πρωτοσέλιδο

Οι νεκροί από τις συγκρούσεις, την πείνα και τις επιδημίες υπολογίζεται συνολικά περί το 1 εκατ., και περισσότεροι από τους μισούς εξ αυτών είναι παιδιά. Μια εφιαλτική κατάσταση, που έχει όμως την «ατυχία» να περνά σε δεύτερη ή και τρίτη μοίρα, καθώς ούτε τα ΜΜΕ και τους διεθνείς οργανισμούς φαίνεται να συγκινεί ιδιαίτερα ούτε εντάσσεται εύκολα σε κάποιο πολιτικό αφήγημα ώστε να εμπνεύσει μαζικά κινήματα αλληλεγγύης.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Σουδάν: Εν μέσω πολέμου οι κάτοικοι βιώνουν τη «χειρότερη επιδημία χολέρας εδώ και χρόνια» 

Διεθνή / Σουδάν: Εν μέσω πολέμου οι κάτοικοι βιώνουν τη «χειρότερη επιδημία χολέρας εδώ και χρόνια» 

Διεθνείς οργανώσεις προειδοποιούν ότι η εξάπλωση της ασθένειας, εάν δεν ελεγχθεί, μπορεί να επιδεινώσει παρόμοια ξεσπάσματα σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο για εβδομάδες ή και μήνες
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πώς άλλαξε η στάση Τραμπ μετά την Αλάσκα και γιατί ανησυχούν οι -χωρίς σχέδιο- Ευρωπαίοι

Διεθνή / Πώς άλλαξε η στάση Τραμπ μετά την Αλάσκα και γιατί ανησυχούν οι -χωρίς σχέδιο- Ευρωπαίοι

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πλέον το δόγμα Πούτιν περί ειρήνης και όχι εκεχειρίας και αυτό προκαλεί ανησυχία στην Ευρώπη, που φοβάται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα πιέσει την Ουκρανία να συνθηκολογήσει
LIFO NEWSROOM
Καμία έκπτωση στην εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας, δηλώνουν οι Ευρωπαίοι μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Διεθνή / Καμία έκπτωση στην εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας, δηλώνουν οι Ευρωπαίοι μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Τι επισημαίνεται στη δήλωση που συνυπογράφουν Εμανουέλ Μακρόν, Τζόρτζια Μελόνι, Φρίντριχ Μερτς, Κιρ Στάρμερ, Αλεξάντερ Στουμπ, Ντόναλντ Τουσκ, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
LIFO NEWSROOM
Βαρύτατες κατηγορίες εναντίον της Πρισίλα Πρίσλεϊ: Απάτη και εργαλειοποίηση τραγωδίας

Διεθνή / Βαρύτατες κατηγορίες εναντίον της Πρισίλα Πρίσλεϊ: Απάτη και εργαλειοποίηση τραγωδίας

Πρώην συνεργάτες κατηγορούν την Πρισίλα Πρίσλεϊ για απάτη και εκμετάλλευση, με φερόμενες προσβολές της φήμης τους και σκηνές οικογενούς κρίσης μετά τον θάνατο της Λίζα Μαρί.
ΦΩΤ.: GETTY
Ισραηλινή μονάδα επιχειρεί να δυσφημίσει δημοσιογράφους της Γάζας ως μαχητές της Χαμάς

Διεθνή / Ισραηλινή μονάδα επιχειρεί να δυσφημίσει δημοσιογράφους της Γάζας ως μαχητές της Χαμάς

Η αποκαλυπτική έρευνα του +972 Magazine αποκαλύπτει τη «μονάδα νομιμοποίησης» του ισραηλινού στρατού, που σπιλώνει τη φήμη δημοσιογράφων της Γάζας για να δικαιολογήσει τις δολοφονίες τους
LIFO NEWSROOM
 
 