ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ξεχασμένα σχέδια του Ρενουάρ επιστρέφουν στο προσκήνιο μετά από 100 χρόνια

Περισσότερα από 100 σχέδια, παστέλ, υδατογραφίες και χαρακτικά του Γάλλου ζωγράφου εκτίθενται στη Morgan Library & Museum

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ρενουάρ Facebook Twitter
Auguste Renoir, Οι Μεγάλες Λουόμενες (1884 έως 1887) / Φωτογραφία: Μουσείο Τέχνης της Φιλαδέλφειας
0

Ξεχασμένα σχέδια του Ρενουάρ επιστρέφουν στο προσκήνιο μετά από 100 χρόνια, καθώς περισσότερα από 100 σχέδια, παστέλ, υδατογραφίες και χαρακτικά του Γάλλου ζωγράφου εκτίθενται στη Morgan Library & Museum.

Στις αρχές του χρόνου, μια γυναίκα στην Πενσιλβάνια αγόρασε έναν γυμνό με κάρβουνο σε τοπική δημοπρασία έναντι 12 δολαρίων. Κάτι στο βλέμμα της εικονιζόμενης γυναίκας, η πτώση της σάρκας γύρω από τη μέση της, της φάνηκε οικείο. Απευθύνθηκε λοιπόν σε εκτιμητή, ο οποίος της απάντησε: «Συγχαρητήρια, αποκτήσατε ένα σχέδιο του Πιερ-Ωγκύστ Ρενουάρ». Το έργο αποτιμάται πλέον σε εξαψήφιο ποσό.

Ιστορίες όπου έργα διάσημων καλλιτεχνών επανεμφανίζονται απροσδόκητα δεν είναι σπάνιες. Στην περίπτωση όμως του Ρενουάρ, η ανακάλυψη είναι αποκαλυπτική, καθώς το σχέδιο αποτελεί κομμάτι του έργου του που έχει παραμεληθεί από συλλέκτες και επιμελητές. Η τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε έκθεση αφιερωμένη στα έργα του σε χαρτί ήταν το 1921, μόλις δύο χρόνια μετά τον θάνατό του.

Το φετινό φθινόπωρο, η Morgan Library & Museum στη Νέα Υόρκη σπάει τη σιωπή ενός αιώνα με την έκθεση «Renoir Drawings», η οποία θα παρουσιάσει περισσότερα από 100 σχέδια, παστέλ, υδατογραφίες και χαρακτικά του Γάλλου ζωγράφου του 19ου και 20ού αιώνα.

ρενουάρ Facebook Twitter
Auguste Renoir, View of a Park (1885 έως1890) / Φωτογραφία: Βιβλιοθήκη και Μουσείο Morgan.

Ένας λόγος για την περιορισμένη προσοχή στα σχέδιά του είναι πιθανότατα η τεράστια παραγωγή ζωγραφικών έργων. Ο Ρενουάρ έζησε πολλά χρόνια και εργάστηκε αδιάκοπα, δημιουργώντας -σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις- περίπου 4.000 πίνακες. Από τις ιμπρεσιονιστικές του αναζητήσεις δίπλα στον Μονέ, μέχρι τις επιρροές από τον κλασικισμό, τον Ρούμπενς, τον Τιτσιάνο, την πλούσια γαλλική τέχνη του 18ου αιώνα αλλά και πειραματισμούς με τον μοντερνισμό, το έργο του είναι ανεξάντλητο. Η Morgan υποστηρίζει ότι τα σχέδια μπορούν να φωτίσουν καλύτερα αυτές τις περιόδους - εκτός ίσως από τη δεκαετία που ζωγράφιζε καράβια και λουόμενους απευθείας στον καμβά, χωρίς προκαταρκτικά σκίτσα.

«Σε αντίθεση με τον Ντεγκά ή τον Σεζάν, η χρήση του σχεδίου από τον Ρενουάρ ήταν περιστασιακή και μόλις πρόσφατα καταγράφηκε συστηματικά το έργο του σε χαρτί», εξηγεί ο επιμελητής της έκθεσης Κόλιν Μπέιλι, σημειώνοντας ότι μπορεί να φτάνουν και τα 1.000 έργα, αρκετά εκ των οποίων δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. «Έχοντας φοιτήσει στην École des Beaux-Arts τη δεκαετία του 1860, θεωρούσε πάντα το σχέδιο θεμελιώδες. Αυτό το βλέπουμε καθαρά στην επιστροφή του στο σχέδιο στα τέλη της δεκαετίας του 1870 και του 1880».

Ο Μπέιλι, που φέτος συμπληρώνει δέκα χρόνια στη διεύθυνση της Morgan, ασχολείται με τον Ρενουάρ εδώ και τρεις δεκαετίες. Αν και η συλλογή του μουσείου έχει εμπλουτιστεί με έργα του σε χαρτί, η έκθεση βασίστηκε σε σημαντικά δάνεια από κορυφαία ιδρύματα: το MFA της Βοστώνης, το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, το Nelson-Atkins Museum στο Κάνσας, το Μουσείο Albertina στη Βιέννη και κυρίως το Μουσείο Ορσέ στο Παρίσι, το οποίο συνδιοργανώνει την έκθεση και θα την παρουσιάσει από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2026.

ρενουάρ Facebook Twitter
Auguste Renoir, Μελέτη για την Κρίση του Παρισιού (1908) / Φωτογραφία: Συλλογή Phillips
ρενουάρ Facebook Twitter
Auguste Renoir και Richard Guino, The Judgment of Paris (1914) / Φωτογραφία: Musée d’Orsay

Η έκθεση είναι θεματικά οργανωμένη και καλύπτει τις ακαδημαϊκές σπουδές, τα σκίτσα της καθημερινής ζωής και τα πορτρέτα – επίσημα και ανεπίσημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ολοκληρωμένα έργα θα εκτεθούν δίπλα στα προκαταρκτικά τους σχέδια. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν δύο εμβληματικά έργα από το Ορσέ: Ο Χορός στην Ύπαιθρο (1883) και Η Κρίση του Πάρη (1914). Το πρώτο δείχνει τον Ρενουάρ να απομακρύνεται από τον Ιμπρεσιονισμό, δοκιμάζοντας λεπτομέρειες φόντου και την έκφραση της χορεύτριας. Το δεύτερο συνδέεται με τα γλυπτά που δημιούργησε σε συνεργασία με τον Ρισάρ Γκινο, με συνοδευτικά σχέδια που καταγράφουν την προετοιμασία της κλασικής σκηνής.

ρενουάρ Facebook Twitter
Auguste Renoir, Χορός στην εξοχή (1883) / Φωτογραφία: Musée d’Orsay
ρενουάρ Facebook Twitter
Auguste Renoir, Μελέτη για το «Χορός στην Εξοχή» (1883) / Φωτογραφία: Πινακοθήκη Πανεπιστημίου Γέιλ

Από τα μεγάλα «ατού» της έκθεσης είναι η παρουσίαση των Μεγάλων Λουομένων (1884-87), που έρχονται από το Μουσείο Τέχνης της Φιλαδέλφειας μαζί με επτά προπαρασκευαστικά σχέδια. Το έργο, στο οποίο ο Ρενουάρ εργάστηκε επί τρία χρόνια, επιχειρεί να συνδυάσει στοιχεία γλυπτικής, τη γαλλική ζωγραφική του 18ου αιώνα και τον σύγχρονο χειρισμό του νερού και της φύσης. Παρά τον κόπο του καλλιτέχνη, το έργο αντιμετωπίστηκε ψυχρά από τους κριτικούς και ο Ρενουάρ δεν αφιέρωσε ξανά τόσο χρόνο σε έναν πίνακα.

ρενουάρ Facebook Twitter
Auguste Renoir, Μελέτη για τις Μεγάλες Λουόμενες (1884 έως 1887) / Φωτογραφία: Βιβλιοθήκη και Μουσείο Morgan

Η συγκεκριμένη ζωγραφιά εκτίθεται για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα, η απόκτηση το 2018 ενός μεγάλου προπαρασκευαστικού σχεδίου με κόκκινη και λευκή κιμωλία αποτέλεσε την αφορμή για την ιδέα της έκθεσης. «Το 1886, η Μπερτ Μοριζό παρακολούθησε ιδιωτική παρουσίαση σχεδίων του Ρενουάρ. Έμεινε εντυπωσιασμένη και σημείωσε στο ημερολόγιό της ότι θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμο το κοινό –που θεωρούσε τους Ιμπρεσιονιστές επιπόλαιους– να δει αυτά τα έργα», λέει ο Μπέιλι. «Κατά κάποιον τρόπο, η έκθεσή μας αποτελεί απάντηση στη δική της διαπίστωση».

Με πληροφορίες από news.artnet.com

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μια μεγάλη έκθεση για τη γέννηση, την επανάσταση και το φως του ιμπρεσιονισμού

Πολιτισμός / Μια μεγάλη έκθεση για τη γέννηση, την επανάσταση και το φως του ιμπρεσιονισμού

Το Musée d'Orsay συγκεντρώνει έργα των «επαναστατών» ιμπρεσιονιστών που πρωτοεμφανίστηκαν σε μια έκθεση-ορόσημο το 1874 με πίνακες που ήθελαν να συλλάβουν το εφέ του φωτός για να δείξουν τη δουλειά τους μακριά από τα επίσημα Salons.
LIFO NEWSROOM
Η Ρουθ Αζάουα επιστρέφει στο Σαν Φρανσίσκο της μέσα από μια αναδρομική έκθεση

Πολιτισμός / Η Ρουθ Αζάουα «επιστρέφει» στο Σαν Φρανσίσκο της μέσα από μια αναδρομική έκθεση

Το έργο και η ζωή μιας από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες του 20ού αιώνα, που μετέφρασε τα τραυματικά βιώματά της σε τέχνη από σύρμα, ξετυλίγεται μέσα από την έκθεση του Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Σαν Φρανσίσκο
LIFO NEWSROOM
Αποκαλύφθηκε μια κρυμμένη τοιχογραφία του Γκέρχαρντ Ρίχτερ

Πολιτισμός / Μια κρυμμένη τοιχογραφία του Γκέρχαρντ Ρίχτερ μόλις αποκαλύφθηκε

Το έργο προγραμματίζεται να εκτεθεί σταδιακά αφού πρόκειται για μια τοιχογραφία άνω των 200 τετραγωνικών μέτρων στο φουαγιέ και στα σκαλοπάτια Γερμανικού Μουσείου Υγιεινής στη Δρέσδη.
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Tι να δείτε στα σινεμά το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου

Πολιτισμός / Tι να δείτε στα σινεμά το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου

Από την πρώτη κινηματογραφική εξόρμηση του πράκτορα 007 στη θριλερική διαδικασία εκλογής νέου Πάπα στο «Κονκλάβιο» κι από τη δοκιμασμένη χιτσκοκική συνταγή του «Man who knew too Much» στην συναρπαστική αγωνιστική δράση του «F1: The Movie», μερικές επιλογές για όσους αποφάσισαν να περάσουν την αργία στο Κλεινόν Άστυ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Χίος: Μικρές φθορές από τη φωτιά στον ναό Αγίου Γεωργίου και στο Κάστρο της Βολισσού

Πολιτισμός / Χίος: Μικρές φθορές από τη φωτιά στον ναό Αγίου Γεωργίου και στο Κάστρο της Βολισσού

Στον Ναό Αγίου Γεωργίου Πραστειάς καταστράφηκε μεγάλο μέρος του εργοταξιακού εξοπλισμού στον προαύλιο χώρο, ενώ στο Κάστρο Βολισσού, ζημιές σημειώθηκαν στις υποδομές ανάδειξης 
LIFO NEWSROOM
Τι μάθαμε από την πολυαναμενόμενη συνέντευξη podcast της Τέιλορ Σουίφτ στον Τράβις Κέλσι

Πολιτισμός / Τι μάθαμε από την πολυαναμενόμενη συνέντευξη podcast της Τέιλορ Σουίφτ στον Τράβις Κέλσι

Περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια θεατές συντονίστηκαν ζωντανά για την εκπομπή, καθώς η Τέιλορ Σουίφτ μίλησε για τη σχέση της με τον Τράβις, τα «κρυμμένα στοιχεία» που ενσωματώνει στα τραγούδια της, αλλά και για την ενασχόλησή της με το... ψωμί
LIFO NEWSROOM
Kοσμοπολιτισμός, τρόμος και σκοτεινές αλληγορίες από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Kοσμοπολιτισμός, τρόμος και σκοτεινές αλληγορίες από αύριο στους κινηματογράφους

Οι επανεκδόσεις της πρώτης περιπέτειας του Τζέιμς Μποντ, του «Dr. No», και του εξαιρετικού ψυχολογικού θρίλερ του Ρόμαν Πολάνσκι «The Tenant» ξεχωρίζουν εύκολα από το πρόγραμμα της εβδομάδας του Δεκαπενταύγουστου.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Έντεκα χρόνια από την ημέρα που ο Ρόμπιν Γουίλιαμς έβαλε τέλος στη ζωή του

Πολιτισμός / Ρόμπιν Γουίλιαμς: 11 χρόνια από την ημέρα που έβαλε τέλος στη ζωή του

Το «θαλάσσιο τέρας με τα 50 πλοκάμια», όπως χαρακτήρισε η σύζυγός του τη σπάνια μορφή άνοιας που τον βασάνιζε, και το τελευταίο τους βράδυ, λίγο πριν ο ηθοποιός βάλει τέλος στη ζωή του
LIFO NEWSROOM
 
 