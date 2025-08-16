Η 88χρονη Γκρέις είναι η γηραιότερη Ευρωπαία δρομέας και μετρά 250 συμμετοχές σε αγώνες δρόμου

Η 88χρονη Γκρέις Τσάμπερς έγινε η γηραιότερη Ευρωπαία δρομέας έχοντας συμπληρώσει μόλις 250 συμμετοχές σε αγώνες δρόμου.

Η Γκρέις μόλις ολοκλήρωσε τη διαδρομή των 5 χιλιομέτρων στο Ormeau Park, (Parkrun) στο νότιο Μπέλφαστ. Τι κι αν υποβλήθηκε σε εγχείρηση καρδιάς μόλις τέσσερις εβδομάδες πριν, αυτό δεν την εμπόδισε να λάβει μέρος στον αγώνα δρόμου το Σάββατο.

Ολοκληρώνοντας τη διαδρομή, δήλωσε ότι ήταν «στον έβδομο ουρανό» που τα κατάφερε.

«Νιώθω χαρούμενη που το έκανα, γιατί υπήρχε πάντα η πιθανότητα να μην τα κατάφερνα· όμως ποτέ δεν βλέπω τα πράγματα αρνητικά. Αν βάλω έναν στόχο προσπαθώ να τον πετύχω – κι αν δεν τα καταφέρω την πρώτη φορά, ξαναδοκιμάζω ξανά και ξανά και ξανά», είπε.

Για πολλούς ανθρώπους, πόσο μάλλον για μια 88χρονη που αναρρώνει από σοβαρή χειρουργική επέμβαση, το τρέξιμο δεν είναι στην κορυφή της λίστας με όσα θέλουν να κάνουν.

Όμως το ταξίδι της Γκρέις στο Parkrun ξεκίνησε όταν ένα μέλος της ομάδας αποκατάστασής της, που ήταν εθελοντής στο Ormeau Parkrun, της πρότεινε ότι ίσως θα της άρεσε να δοκιμάσει.

Με λίγη ενθάρρυνση από τη μία της κόρη, η Γκρέις έκανε το πρώτο της Parkrun το 2016 και είπε πως έγινε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος της εκδήλωσης.

Η Γκρέις έγινε τακτική στη διοργάνωση της κοινότητας και έσπασε πολλά ρεκόρ στην ηλικιακή της κατηγορία μέσα στον πρώτο χρόνο.

«Απλά το λατρεύω· όλους τους ανθρώπους που γνωρίζεις· είναι υπέροχο – άνθρωποι από όλη τη Βόρεια Ιρλανδία συναντιούνται στο Parkrun και δεν θα έβλεπες τέτοια ανάμειξη κοινοτήτων όταν μεγάλωνα», είπε.

Τώρα τη βοηθούν στη διαδρομή οι δύο φίλες της, η Κάθι και η Σου. «Δεν θα ήμουν εδώ χωρίς αυτές· με πηγαίνουν κάθε εβδομάδα και τρέχουν μαζί μου».

Η Γκρέις έχει πλέον και ένα παγκάκι με το όνομά της στον τερματισμό, με επιγραφή: «Grace’s Bench, Park runner extraordinaire».

Συχνά θα τη βρεις να κάθεται εκεί μετά τον αγώνα, ποζάροντας για φωτογραφίες με θαυμαστές.

Η Γκρέις με τη φίλη της, την Σου/ Φωτογραφία: Ormeau Parkrun

Οι προετοιμασίες της για το 250ό της αγώνα είχαν μια αναποδιά όταν έκανε εγχείρηση καρδιάς πριν τέσσερις εβδομάδες, αλλά έχασε μόνο μία εβδομάδα ανάρρωσης.

Ο δρ. Τζόνι Μέιλι, από την καρδιολογική μονάδα του Νοσοκομείου Royal Victoria του Μπέλφαστ, που πραγματοποίησε την αντικατάσταση βαλβίδας με ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, ήρθε να τη στηρίξει στον αγώνα της.

«Είναι φανταστική και αυτό που έχει πετύχει είναι απίστευτο», είπε.

Η βουλευτής του Νότιου Μπέλφαστ, Κλερ Χάνα, επίσης τακτική στο Parkrun, την επαίνεσε. «Συγχαρητήρια στη μοναδική Γκρέις», είπε. «Αποτελεί έμπνευση για τόσους πολλούς».

Ωστόσο, η ίδια η Γκρέις δεν παίρνει στα σοβαρά τον ντόρο γύρω από το ρεκόρ της. «Πολλοί άνθρωποι κάνουν πολύ πιο αξιοθαύμαστα πράγματα από αυτό, αλλά αν εμπνεύσει κάποιους να αρχίσουν το τρέξιμο, τότε τέλεια», λέει.

Με πληροφορίες από BBC