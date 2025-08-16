ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η 88χρονη Γκρέις είναι η γηραιότερη Ευρωπαία δρομέας και μετρά 250 συμμετοχές σε αγώνες δρόμου

Τέσσερις εβδομάδες πριν τον τελευταίο της αγώνα, η Γκρέις υποβλήθηκε σε εγχείριση καρδιάς, γεγονός που δεν την σταμάτησε από το να τρέξει

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η 97χρονη Γκρέις είναι η γηραιότερη Ευρωπαία δρομέας και μετρά 250 συμμετοχές σε αγώνες δρόμου Facebook Twitter
Η Γκρέις καθισμένη στο παγκάκι που φέρει το όνομά της
0

Η 88χρονη Γκρέις Τσάμπερς έγινε η γηραιότερη Ευρωπαία δρομέας έχοντας συμπληρώσει μόλις 250 συμμετοχές σε αγώνες δρόμου.

Η Γκρέις μόλις ολοκλήρωσε τη διαδρομή των 5 χιλιομέτρων στο Ormeau Park, (Parkrun) στο νότιο Μπέλφαστ. Τι κι αν υποβλήθηκε σε εγχείρηση καρδιάς μόλις τέσσερις εβδομάδες πριν, αυτό δεν την εμπόδισε να λάβει μέρος στον αγώνα δρόμου το Σάββατο.

Ολοκληρώνοντας τη διαδρομή, δήλωσε ότι ήταν «στον έβδομο ουρανό» που τα κατάφερε.

«Νιώθω χαρούμενη που το έκανα, γιατί υπήρχε πάντα η πιθανότητα να μην τα κατάφερνα· όμως ποτέ δεν βλέπω τα πράγματα αρνητικά. Αν βάλω έναν στόχο προσπαθώ να τον πετύχω – κι αν δεν τα καταφέρω την πρώτη φορά, ξαναδοκιμάζω ξανά και ξανά και ξανά», είπε.

Για πολλούς ανθρώπους, πόσο μάλλον για μια 88χρονη που αναρρώνει από σοβαρή χειρουργική επέμβαση, το τρέξιμο δεν είναι στην κορυφή της λίστας με όσα θέλουν να κάνουν.

Όμως το ταξίδι της Γκρέις στο Parkrun ξεκίνησε όταν ένα μέλος της ομάδας αποκατάστασής της, που ήταν εθελοντής στο Ormeau Parkrun, της πρότεινε ότι ίσως θα της άρεσε να δοκιμάσει.

Με λίγη ενθάρρυνση από τη μία της κόρη, η Γκρέις έκανε το πρώτο της Parkrun το 2016 και είπε πως έγινε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος της εκδήλωσης.

Η Γκρέις έγινε τακτική στη διοργάνωση της κοινότητας και έσπασε πολλά ρεκόρ στην ηλικιακή της κατηγορία μέσα στον πρώτο χρόνο.

«Απλά το λατρεύω· όλους τους ανθρώπους που γνωρίζεις· είναι υπέροχο – άνθρωποι από όλη τη Βόρεια Ιρλανδία συναντιούνται στο Parkrun και δεν θα έβλεπες τέτοια ανάμειξη κοινοτήτων όταν μεγάλωνα», είπε.

Τώρα τη βοηθούν στη διαδρομή οι δύο φίλες της, η Κάθι και η Σου. «Δεν θα ήμουν εδώ χωρίς αυτές· με πηγαίνουν κάθε εβδομάδα και τρέχουν μαζί μου».

Η Γκρέις έχει πλέον και ένα παγκάκι με το όνομά της στον τερματισμό, με επιγραφή: «Grace’s Bench, Park runner extraordinaire».

Συχνά θα τη βρεις να κάθεται εκεί μετά τον αγώνα, ποζάροντας για φωτογραφίες με θαυμαστές.

Η 88χρονη Γκρέις είναι η γηραιότερη Ευρωπαία δρομέας και μετρά 250 συμμετοχές σε αγώνες δρόμου Facebook Twitter
Η Γκρέις με τη φίλη της, την Σου/ Φωτογραφία: Ormeau Parkrun

Οι προετοιμασίες της για το 250ό της αγώνα είχαν μια αναποδιά όταν έκανε εγχείρηση καρδιάς πριν τέσσερις εβδομάδες, αλλά έχασε μόνο μία εβδομάδα ανάρρωσης.

Ο δρ. Τζόνι Μέιλι, από την καρδιολογική μονάδα του Νοσοκομείου Royal Victoria του Μπέλφαστ, που πραγματοποίησε την αντικατάσταση βαλβίδας με ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, ήρθε να τη στηρίξει στον αγώνα της.

«Είναι φανταστική και αυτό που έχει πετύχει είναι απίστευτο», είπε.

Η βουλευτής του Νότιου Μπέλφαστ, Κλερ Χάνα, επίσης τακτική στο Parkrun, την επαίνεσε. «Συγχαρητήρια στη μοναδική Γκρέις», είπε. «Αποτελεί έμπνευση για τόσους πολλούς».

Ωστόσο, η ίδια η Γκρέις δεν παίρνει στα σοβαρά τον ντόρο γύρω από το ρεκόρ της. «Πολλοί άνθρωποι κάνουν πολύ πιο αξιοθαύμαστα πράγματα από αυτό, αλλά αν εμπνεύσει κάποιους να αρχίσουν το τρέξιμο, τότε τέλεια», λέει.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Καμία έκπτωση στην εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας, δηλώνουν οι Ευρωπαίοι μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Διεθνή / Καμία έκπτωση στην εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας, δηλώνουν οι Ευρωπαίοι μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Τι επισημαίνεται στη δήλωση που συνυπογράφουν Εμανουέλ Μακρόν, Τζόρτζια Μελόνι, Φρίντριχ Μερτς, Κιρ Στάρμερ, Αλεξάντερ Στουμπ, Ντόναλντ Τουσκ, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
LIFO NEWSROOM
Βαρύτατες κατηγορίες εναντίον της Πρισίλα Πρίσλεϊ: Απάτη και εργαλειοποίηση τραγωδίας

Διεθνή / Βαρύτατες κατηγορίες εναντίον της Πρισίλα Πρίσλεϊ: Απάτη και εργαλειοποίηση τραγωδίας

Πρώην συνεργάτες κατηγορούν την Πρισίλα Πρίσλεϊ για απάτη και εκμετάλλευση, με φερόμενες προσβολές της φήμης τους και σκηνές οικογενούς κρίσης μετά τον θάνατο της Λίζα Μαρί.
ΦΩΤ.: GETTY
Ισραηλινή μονάδα επιχειρεί να δυσφημίσει δημοσιογράφους της Γάζας ως μαχητές της Χαμάς

Διεθνή / Ισραηλινή μονάδα επιχειρεί να δυσφημίσει δημοσιογράφους της Γάζας ως μαχητές της Χαμάς

Η αποκαλυπτική έρευνα του +972 Magazine αποκαλύπτει τη «μονάδα νομιμοποίησης» του ισραηλινού στρατού, που σπιλώνει τη φήμη δημοσιογράφων της Γάζας για να δικαιολογήσει τις δολοφονίες τους
LIFO NEWSROOM
Σκάνδαλο με πλαστά έγγραφα στην Τουρκία κλονίζει την εμπιστοσύνη – Διπλώματα, επίθεση στην αντιπολίτευση και κοινωνική αναταραχή

Διεθνή / Σκάνδαλο με πλαστά έγγραφα στην Τουρκία: Διπλώματα, επίθεση στην αντιπολίτευση και κοινωνική αναταραχή

Σκάνδαλο πλαστών τίτλων σπουδών αναστατώνει την Τουρκία: σχεδόν 200 συλλήψεις, αντίδραση της κυβέρνησης, αμφισβήτηση στατιστικών και έντονο πολιτικό κλίμα. Πώς οι τεχνολογίες ευνοούν την παραποίηση και πώς αντιδρούν οι θεσμοί;
LIFO NEWSROOM
Η εταιρεία κρυπτονομισμάτων των γιων του Ντόναλντ Τραμπ επεκτείνεται στην Ασία – Στόχος νέα αποθέματα σε Bitcoin

Διεθνή / Η εταιρεία κρυπτονομισμάτων των γιων του Ντόναλντ Τραμπ επεκτείνεται στην Ασία – Στόχος νέα αποθέματα σε Bitcoin

Η εταιρεία εξόρυξης κρυπτονομισμάτων American Bitcoin, υποστηριζόμενη από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και τον Έρικ Τραμπ, αναζητά εισηγμένες εταιρείες στην Ασία για στρατηγικές αγορές Bitcoin, στοχεύοντας σε νέα "θησαυροφυλάκια" ψηφιακών νομισμάτων
LIFO NEWSROOM
 
 