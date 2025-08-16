Ο τράπερ Rack διέκοψε συναυλία του γιατί 15χρονος έπινε αλκοόλ: «Το πίνεις και πας νοσοκομείο… Μην ξαναπιείς μπροστά μου»

Απαντήσεις για την έντονη αντίδρασή του σε συναυλία, όταν εντόπισε έναν 15χρονο να καταναλώνει αλκοόλ, έδωσε ο τράπερ Rack.

Ο Rack διέκοψε το τραγούδι του για να απευθυνθεί απευθείας στον νεαρό λέγοντας από μικροφώνου: «Το πίνεις και πας νοσοκομείο… Μην ξαναπιείς μπροστά μου».

Σε story που ανέβασε την επομένη στο Instagram, εξήγησε: «Έχουμε θέμα με τα ανήλικα, η αστυνομία ενοχλεί τα μαγαζιά και καλά κάνει. Τα παιδάκια πίνουν και πάνε σχολείο, και είχαμε και άσχημα περιστατικά πρόσφατα, όποιος θυμάται».

Περιγράφοντας το περιστατικό είπε: «Εγώ είδα ένα παιδάκι να πίνει χθες επιδεικτικά. Το ρώτησα πόσο χρονών είσαι και μου απάντησε "15"... Μάγκας, τρελάθηκα».

«Δεν είναι ένα μεμονωμένο συμβάν, γι’ αυτό αντέδρασα έτσι. Μακάρι να υπήρχε κάποιος όταν ήμουν εγώ σε αυτή την ηλικία να τα έλεγε και σε μένα. Είναι καθημερινά αυτά που βλέπω να συμβαίνουν. Βλέπω πράγματα που με απορούν και με στεναχωρούν», πρόσθεσε.

Απαντώντας μάλιστα σε όσους τον επέκριναν, ο Rack υπογράμμισε: «Δεν μπορώ να μην μιλάω, ίσως φταίω εγώ, αλλά εγώ αυτό που νιώθω κάνω. Η γνώμη σας δεν με ενδιαφέρει, αυτό που βλέπω λάθος το λέω».

«Σαν άτομα με επιρροή έχουμε κι άλλο έργο. Οι γονείς μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους. Θέλω φωτισμένα και γερά παιδιά», κατέληξε.

Το βίντεο με τον Rack που έγινε viral

Η σκηνή, που καταγράφηκε σε βίντεο και αναρτήθηκε στο TikTok, δείχνει τον Rack να διακόπτει απότομα τη συναυλία του και να προειδοποιεί με αυστηρό ύφος τον ανήλικο: «Το πίνεις και πας νοσοκομείο… Μην ξαναπιείς μπροστά μου».

Το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες αντιδράσεις. Πολλοί χρήστες τον συνεχάρησαν θεωρώντας ότι έστειλε το σωστό μήνυμα στους νεαρούς θαυμαστές του, ενώ άλλοι τον κατηγόρησαν για υπερβολική ή προσποιητή στάση.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Συγχαίρω τον τράπερ Rack για αυτή του την αντίδραση»

Θετικά σχολίασε την κίνηση του τράπερ και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ συνεχάρη τον Rack: «Συγχαίρω τον τράπερ Ρακ για αυτή του την αντίδραση. Εάν όλοι μας έχουμε την ίδια αντίδραση όταν μπροστά μας πίνουν αλκοόλ ανήλικοι παραβιάζοντας το νόμο, θα σώσουμε ζωές».

Ο υπουργός υπενθύμισε και την πρόσφατη είδηση για τον 14χρονο στα Χανιά που κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πανηγύρι, τονίζοντας: «Με πρόσφατο νόμο απαγορεύσαμε με αυστηρές κυρώσεις την πώληση και κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους, διότι είναι πολύ επικίνδυνο. Ας βοηθήσουμε όλοι σε αυτό. Και πάλι μπράβο, η συμπεριφορά αυτού του τραγουδιστή ήταν η σωστή».

