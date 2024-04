Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για την κατάληψη του πλοίου MSC Aries

Ξεκίνησαν τα αντίποινα του Ιράν στην φλεγόμενη Μέση Ανατολή καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης προχώρησαν στην κατάληψη ενός εμπορικού πλοίου που «συνδέεται με το Ισράηλ».

Σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, οι ιρανικές ναυτικές ειδικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, κατέλαβαν σήμερα ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που «συνδέεται με το Ισραήλ» μέσα στον Κόλπο.

«Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που ονομάζεται MCS Aries κατασχέθηκε από τις ναυτικές ειδικές δυνάμεις» κατά τη διάρκεια «επιχείρησης που διεξήχθη με ελικόπτερο (των ειδικών δυνάμεων του Ναυτικού των Φρουρών) κοντά στο Στενό του Ορμούζ», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο IRNA.

Σύμφωνα με το IRNA, το πλοίο «φέρει σημαία Πορτογαλίας, το διαχειρίζεται η εταιρία Zodiac, η οποία ανήκει στον σιωνιστή καπιταλιστή Εγιάλ Οφέρ» και «κατευθυνόταν προς τα χωρικά ύδατα» του Ιράν. Το πλοίο μεταφέρεται στα χωρικά ύδατα του Ιράν, σύμφωνα με το IRNA. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για την κατάληψη του πλοίου MSC Aries.

Σημειώνεται πως το Ιράν έχει ορκιστεί να επιτεθεί στο Ισραήλ μετά την αεροπορική επιδρομή στη Δαμασκό στο συγκρότημα της ιρανικής πρεσβείας, από την οποία σκοτώθηκαν επτά Ιρανοί. Συγκεκριμένα, έχει υποσχεθεί αντίποινα για την ισραηλινή επίθεση στο προξενείο του την 1η Απριλίου.

Από την αεροπορική αυτή επιδρομή, σκοτώθηκε -μεταξύ άλλων- ο Μοχάμεντ Ρεζά Ζαχέντι, ανώτερος διοικητής των επίλεκτων Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν. Το χτύπημα ήταν μέρος ενός μοτίβου κλιμάκωσης των ισραηλινών επιθέσεων στη Συρία από το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα τον περασμένο Οκτώβριο, μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ.

