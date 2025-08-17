ΕΛΛΑΔΑ
Ο καιρός σήμερα: Νεφώσεις και βόρειοι άνεμοι - Πού θα σημειωθούν βροχές

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά, για την εποχή, επίπεδα

Φωτογραφία: Eurokinissi
Σήμερα, Κυριακή (17/8) σχετικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Αναμένονται νεφώσεις και τοπικά φαινόμενα, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά, με θερμοκρασίες σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Πιο αναλυτικά: Τοπικές νεφώσεις θα εμφανιστούν σε πολλές περιοχές, πιο έντονες στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά.

Θερμοκρασίες:

  • Δυτική Μακεδονία: 15–30°C
  • Υπόλοιπη Μακεδονία & Θράκη: 19–34°C
  • Θεσσαλία: 18–35°C
  • Ήπειρος: 19–31°C
  • Στερεά Ελλάδα & Πελοπόννησος: 18–34°C
  • Ιόνιο: 18–32°C
  • Βόρειο & Ανατολικό Αιγαίο: 19–32°C
  • Κυκλάδες & Δωδεκάνησα: 22–29°C
  • Κρήτη: 19–32°C

Άνεμοι:

  • Αιγαίο: Βόρειοι 4–6 μποφόρ, που ως το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς 3–5 μποφόρ.
  • Ιόνιο: Μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ, το μεσημέρι βορειοδυτικοί 2–4 μποφόρ.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι 2–4 μποφόρ, το απόγευμα μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας: 23–33°C.

Νεφώσεις κατά διαστήματα θα επικρατούν και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβαλλόμενοι 2–4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 - 30°C.

