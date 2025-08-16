Γάζα: 11 νεκροί από την πείνα και 12 ενώ περίμεναν βοήθεια - 1 στα 5 παιδιά υποσιτίζεται

Ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα σήμερα έχει αυξηθεί στους 25, προσθέτοντας ότι 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ αναζητούσαν βοήθεια, ενώ 11 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, πέθαναν από την πείνα τις τελευταίες 24 ώρες, λένε τοπικοί υγειονομικοί αξιωματούχοι.

Μεταξύ 27 Μαΐου και 8 Αυγούστου, το νοσοκομείο εκστρατείας του Ερυθρού Σταυρού στη Ράφα περιέθαλψε περισσότερους από 4.500 τραυματίες, με τους περισσότερους να λένε ότι τραυματίστηκαν ενώ προσπαθούσαν να έχουν πρόσβαση σε σημεία διανομής τροφίμων, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Καταδικάζοντας την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Stéphane Dujarric δήλωσε: «Είναι επιτακτική ανάγκη ο ΟΗΕ και οι ανθρωπιστικοί εταίροι του να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα, χρησιμοποιώντας μηχανισμούς που βασίζονται στην κοινότητα για να προσεγγίσουν τους πιο ευάλωτους».

Ένας εκπρόσωπος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF) δήλωσε ότι τα μέλη του προσωπικού τους στη Γάζα έχουν γίνει μάρτυρες «γεγονότων μαζικών θυμάτων» καθώς άνθρωποι σκοτώνονται ενώ αναζητούν βοήθεια, με ορισμένους «να δέχονται πυρά από τον ισραηλινό στρατό».

Ο εκπρόσωπος δήλωσε στον Guardian: «Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα - και ιδιαίτερα στην πόλη της Γάζας - παραμένει απολύτως τρομερή. Είναι αλήθεια ότι [κατά τη διάρκεια] των τελευταίων δύο εβδομάδων υπάρχουν ελαφρώς περισσότερα είδη στην αγορά, υπάρχουν κάποια τρόφιμα που εισέρχονται, αλλά σε καμία περίπτωση δεν φτάνουν σε όλους. Οι άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση σε μετρητά, δηλαδή χιλιάδες άνθρωποι εδώ στην πόλη, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες να προμηθευτούν οτιδήποτε», είπε.

«Επίσης, συνεχίζουμε να βλέπουμε μαζικά περιστατικά θυμάτων κοντά στο συνοριακό πέρασμα Ζικίμ, το συνοριακό πέρασμα στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου εισέρχονται μερικά από τα φορτηγά με επισιτιστική βοήθεια. Οι άνθρωποι είναι τόσο απελπισμένοι που συνεχίζουν να πηγαίνουν προς το συνοριακό πέρασμα από όπου εισέρχονται τα φορτηγά, όπου δέχονται πυρά από τον ισραηλινό στρατό, καθώς και μερικές φορές συνθλίβονται από τα φορτηγά... γιατί προφανώς αυτές οι σκηνές είναι εξαιρετικά χαοτικές», συνέχισε ο ίδιος.

Ο ισραηλινός στρατός έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι στοχοποίησε αμάχους στη Γάζα, κατηγορώντας τη Χαμάς και άλλες ένοπλες ομάδες στην περιοχή ότι σκότωσαν Παλαιστίνιους που αναζητούσαν βοήθεια κοντά σε κέντρα διανομής.

Γάζα: Ένα στα πέντε παιδιά υποφέρει από τον υποσιτισμό

Επιπλέον, έντεκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, πέθαναν από την πείνα στη Γάζα τις τελευταίες 24 ώρες, λένε τοπικοί υγειονομικοί αξιωματούχοι. Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) προειδοποίησε ότι ο υποσιτισμός στην πόλη της Γάζας έχει φτάσει το 21,5%, που σημαίνει ότι περίπου ένα στα πέντε μικρά παιδιά υποσιτίζεται πλέον.

Τα τελευταία στοιχεία ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό θανάτων που σχετίζονται με την πείνα στην περιοχή σε 251, σύμφωνα με το υπουργείο υγείας της Γάζας.

Η UNRWA προειδοποίησε ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια στη Γάζα αναγκάζονται να υιοθετήσουν «ολοένα και πιο επικίνδυνες στρατηγικές επιβίωσης, όπως το να αναζητούν τροφή και νερό με ακραίο κίνδυνο να σκοτωθούν».

Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι ένα εκατομμύριο γυναίκες και κορίτσια στη Γάζα αντιμετωπίζουν τώρα «μαζική πείνα, βία και κακοποίηση».

Κάλεσε την άρση της «πολιορκίας» της Γάζας και την άδεια παροχής βοήθειας «σε μεγάλη κλίμακα».

Άνθρωποι στη Γάζα επιλέγουν μεταξύ πόσιμου νερού ή ντους, προειδοποιεί το NRC

Το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων (NRC) δήλωσε ότι οι άμαχοι στη Γάζα αναγκάζονται να επιλέξουν μεταξύ του πόσιμου νερού ή της χρήσης του για να πλυθούν και να διατηρηθούν καθαροί.

Ένας εκπρόσωπος του NRC δήλωσε στον Guardian: «Είμαστε βαθιά ανήσυχοι για την αδιανόητη κρίση στη Γάζα, η οποία έχει τρομερό αντίκτυπο στους αμάχους και ιδιαίτερα στα παιδιά. Η πείνα επιδεινώνεται. Η λειψυδρία αυξάνεται πολύ κάθε μέρα. Συνάδελφοι επί τόπου αναφέρουν ότι οι άνθρωποι τώρα ουσιαστικά κάνουν δελτίο μεταξύ της χρήσης νερού για πόση ή για υγιεινή.

»Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να επιτραπεί η παροχή βοήθειας στη Γάζα και να επιτραπεί στις ανθρωπιστικές οργανώσεις να κάνουν τη δουλειά τους. Η άρνηση πρόσβασης κοστίζει πλέον ζωές κάθε μέρα, με ανθρώπους να πεθαίνουν από την πείνα».

Βρετανοί βουλευτές ζητούν να μεταφερθούν άρρωστα και τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Μια διακομματική ομάδα βουλευτών κάλεσε την κυβέρνηση να φέρει άρρωστα και τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα στο Ηνωμένο Βασίλειο για θεραπεία «χωρίς καθυστέρηση».

Μια επιστολή προς ανώτερους υπουργούς, υπογεγραμμένη από 96 βουλευτές, τόνιζε ότι τα παιδιά κινδυνεύουν με άμεσο θάνατο και τυχόν εμπόδια στην εκκένωσή τους θα πρέπει να αρθούν.

Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Γάζας έχει «αποδεκατιστεί», προειδοποιεί η επιστολή, καλώντας την κυβέρνηση να δημοσιεύσει ένα χρονοδιάγραμμα εκκενώσεων από την περιοχή.

Η κυβέρνηση νωρίτερα αυτόν τον μήνα δήλωσε ότι τα σχέδιά της να εκκενώσει σοβαρά άρρωστα ή τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα και να τα μεταφέρει στο Ηνωμένο Βασίλειο για θεραπεία εκτελούνται «με γρήγορους ρυθμούς».

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον τρία παιδιά έχουν φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο για ιατρική περίθαλψη με τη βοήθεια του φιλανθρωπικού οργανισμού Project Pure Hope.

Με πληροφορίες από Guardian