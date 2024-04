Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Η κατάληψη του πλοίου από το Ιράν και πώς φτάσαμε εκεί

Η κατάληψη του εμπορικού πλοίου από τους Φρουρούς της Επανάστασης στον κόλπο του Ομάν, είναι το πιο πρόσφατο επεισόδιο στην διαρκώς κλιμακούμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολη και ειδικά μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν.

Βίντεο δείχνει κομάντος να κατεβαίνουν με ελικόπτερο στο πλοίο, που σύμφωνα με την Τεχεράνη, είναι ισραηλικών συμφερόντων στα Στενά του Ορμούζ, στον Κόλπο του Ομάν. Οι κομάντος των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης κατεβαίνουν με σχοινί πάνω σε μια στοίβα κοντέινερ που βρίσκονται στο κατάστρωμα του πλοίου. Στο βίντεο ένα μέλος του πληρώματος του πλοίου ακούγεται να λέει «μην βγείτε έξω» και στη συνέχεια προτρέπει τους συναδέλφους του να πάνε στη γέφυρα του πλοίου, καθώς περισσότεροι κομάντος κατεβαίνουν στο κατάστρωμα. Ένας καταδρομέας φαίνεται να γονατίζει πάνω από τους άλλους για να τους παρέχει πιθανή κάλυψη με πυρά.

🚨BREAKING: VIDEO SHOWING IRANIAN SPECIAL FORCES SEIZING A SHIP. Iran's special forces seized the Portuguese ship MSC ARIES in the Strait of Hormuz pic.twitter.com/Sm7PoGKuEw

Το πλοίο είναι το MSC Aries με πορτογαλική σημαία, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που συνδέεται με την εταιρεία Zodiac Maritime με έδρα το Λονδίνο. Η Zodiac Maritime αποτελεί μέρος του ομίλου Zodiac, του ισραηλινού δισεκατομμυριούχου Εγιάλ Όφερ. Το πλοίο τελευταία φορά εντοπίστηκε στα ανοικτά του Ντουμπάι με κατεύθυνση προς τα Στενά του Ορμούζ την Παρασκευή και είχε απενεργοποιήσει τα δεδομένα εντοπισμού του, κάτι που είναι σύνηθες για τα πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ και κινούνται στην περιοχή. Όπως ανακοινώθηκε λίγο αργότερα από την ιταλο-ελβετική ναυτιλιακή εταιρία MSC., 25 μέλη πληρώματος επιβαίνουν στο πλοίο: «Με λύπη επιβεβαιώνουμε ότι το MSC Aries, ιδιοκτησίας της Gortal Shipping Inc, η οποία είναι θυγατρική της Zodiac Maritime, και ναυλώθηκε από την MSC, κατελήφθη από τις ιρανικές αρχές (που επιβιβάστηκαν) με ελικόπτερο» και «υπάρχουν 25 μέλη πληρώματος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Mediterranean Shipping Company (MSC), που έχει την έδρα της στη Γενεύη.

Το σημερινό περιστατικό είναι το πιο πρόσφατο σε μια σειρά κλιμακούμενης έντασης στη Μέση Ανατολή, μετά τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Το Ιράν έχει απειλήσει με αντίποινα για τις αεροπορικές επιδρομές που φέρεται να έκανε το Ισραήλ στο προξενείο του στη Δαμασκό την 1η Απριλίου, στις οποίες σκοτώθηκαν επτά αξιωματικοί των Φρουρών της Επανάστασης, ανάμεσά τους δύο ανώτεροι διοικητές.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ισραελ Κατζ κάλεσε το απόγευμα του Σαββάτου την Ευρωπαϊκή Ενωση να περιλάβει στον κατάλογο των «τρομοκρατικών οργανώσεων» τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον ιδεολογικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, οι οποίοι κατέλαβαν νωρίτερα σήμερα φορτηγό πλοίο στον Κόλπο. «Καλώ την Ευρωπαϊκή Ενωση και τον ελεύθερο κόσμο να κηρύξει αμέσως το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση και να επιβάλει άμεσα κυρώσεις στο Ιράν», έγραψε ο ισραηλινός υπουργός στον λογαριασμό του στο Χ, χαρακτηρίζοντας «εγκληματικό» το ιρανικό καθεστώς.

