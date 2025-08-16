Ρεκόρ για την αγορά μεταχειρισμένων ρολογιών πολυτελείας: Άνοδος 5,3% με Rolex & Patek στην κορυφή

Η αγορά των μεταχειρισμένων πολυτελών ρολογιών σημείωσε το καλύτερο εξάμηνο από τις αρχές του 2022, δίνοντας μια νότα αισιοδοξίας στον γενικά υποτονικό κλάδο της υψηλής ωρολογοποιίας. Σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Subdial Watch Index, ο οποίος παρακολουθεί τα 50 πιο εμπορεύσιμα ρολόγια βάσει αξίας συναλλαγών, η αγορά σημείωσε άνοδο 5,3% στο πρώτο εξάμηνο του 2025, και η ανάκαμψη συνεχίστηκε και στο τρίτο τρίμηνο.

Ξεχωριστά στην άνοδο αυτή ήταν το Rolex Daytona από χρυσό (116508) και το Patek Philippe Aquanaut (5167A), τα οποία αναδείχθηκαν σε κορυφαίους πρωταγωνιστές της περιόδου.

Από τον Χρυσό ως τους Δασμούς: Οι Νέες Τάσεις

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πώς η μουσική επηρεάζει τη στρατηγική πολυτελών οίκων όπως η Dior και η Gucci

Η πρόσφατη άνοδος είναι πιο συγκρατημένη σε σχέση με την πανδημική έκρηξη, όταν οι καταναλωτές, με αυξημένη ρευστότητα και χρόνο στο σπίτι, στράφηκαν μαζικά στα πολυτελή ρολόγια. Ωστόσο, η τάση παραμένει εντυπωσιακή, ειδικά τη στιγμή που οι πρωτογενείς πωλήσεις νέων ρολογιών αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια, όπως οι αμερικανικοί δασμοί 39% στις ελβετικές εξαγωγές και η χαμηλή ζήτηση στην Ασία.

Η αγορά των μεταχειρισμένων ρολογιών φαίνεται να επωφελείται επίσης από την ιστορική άνοδο στις τιμές του χρυσού, γεγονός που ανεβάζει την τιμή των καινούριων μοντέλων, ωθώντας τους καταναλωτές να αναζητήσουν πιο άμεσες και οικονομικές λύσεις στη δευτερογενή αγορά.

Όπως εξηγεί η Christy Davis, ιδρύτρια της Subdial, μιας γνωστής πλατφόρμας αγοραπωλησίας ρολογιών με έδρα το Λονδίνο, τα καινούρια ρολόγια σε υψηλή ζήτηση είναι πλέον εξαιρετικά δυσεύρετα στα φυσικά καταστήματα, με τους πελάτες να περιμένουν ακόμα και μήνες για παράδοση. Αντίθετα, η αγορά μεταχειρισμένων προσφέρει άμεση διαθεσιμότητα και ευρύτερη γκάμα επιλογών.

Το Rolex Daytona σε χρυσό επωφελείται από τη γενικότερη άνοδο του χρυσού εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων (Ουκρανία, Μέση Ανατολή) και εμπορικών πολέμων. Την ίδια στιγμή, το Patek Philippe Aquanaut φαίνεται να ξεπερνά σε ζήτηση ακόμη και το εμβληματικό Nautilus, γεγονός που αποδίδεται στην τάση προς πιο διακριτική πολυτέλεια.

«Υπάρχει στροφή προς την ήσυχη πολυτέλεια», δηλώνει η Davis. «Το Aquanaut είναι η τέλεια ενσάρκωση αυτού, σε αντίθεση με το πιο αναγνωρίσιμο Nautilus.»

Το πρωτογενές παζάρι ρολογιών σε πτώση

Αντίθετα, οι εξαγωγές ελβετικών ρολογιών παρουσίασαν πτώση 5,6% τον Ιούνιο, επεκτείνοντας την αρνητική πορεία των τελευταίων 12 μηνών. Η μείωση καταγράφεται κυρίως στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ —τη μεγαλύτερη αγορά— αλλά και προς την Ιαπωνία και το Χονγκ Κονγκ.

Οι κορυφαίοι κατασκευαστές όπως Rolex, Patek Philippe και Audemars Piguet έρχονται αντιμέτωποι όχι μόνο με την αδύναμη ζήτηση αλλά και με τις δυσμενείς συναλλαγματικές ισοτιμίες, λόγω της ισχυρής ελβετικής φράγκας.

Ο όμιλος Swatch Group AG, που κατέχει τα brands Omega και Blancpain, ανακοίνωσε πτώση 7,1% στις πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου, αποδίδοντάς την αποκλειστικά στην κινεζική αγορά (συμπεριλαμβανομένων Χονγκ Κονγκ και Μακάου).

Οι δασμοί Τραμπ και η ελβετική αντίδραση

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ποιος Cartier και ποιος Louis Vuitton: Οι Κινέζοι αντικαθιστούν παγκόσμιους κολοσσούς με τοπικά brand

Η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ έχει προσθέσει ένα ακόμα εμπόδιο, με την επιβολή δασμού 39% στα ελβετικά ρολόγια — τον υψηλότερο στον ανεπτυγμένο κόσμο. Αν και το μέτρο έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, η Ελβετία συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με στόχο την αναθεώρησή του.

Η δευτερογενής αγορά ρολογιών δείχνει σαφώς σημάδια ανάκαμψης, κερδίζοντας έδαφος σε μια περίοδο που οι πωλήσεις νέων ρολογιών πλήττονται από γεωπολιτικούς, οικονομικούς και εμπορικούς παράγοντες. Με μοντέλα όπως το Rolex Daytona και το Patek Aquanaut να οδηγούν την άνοδο, οι καταναλωτές στρέφονται σε πιο άμεσες και ευέλικτες λύσεις – και η «ήσυχη πολυτέλεια» φαίνεται πως γίνεται το νέο status symbol.

Με πληροφορίες από Bloomberg