ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ρεκόρ για την αγορά μεταχειρισμένων ρολογιών πολυτελείας: Άνοδος 5,3% με Rolex & Patek στην κορυφή

Η αγορά μεταχειρισμένων ρολογιών πολυτελείας σημείωσε το καλύτερο εξάμηνο από το 2022, με αύξηση 5,3% το πρώτο μισό του 2025

The LiFO team
The LiFO team
Ρεκόρ για την αγορά μεταχειρισμένων ρολογιών πολυτελείας: Άνοδος 5,3% με Rolex & Patek στην κορυφή Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Η αγορά των μεταχειρισμένων πολυτελών ρολογιών σημείωσε το καλύτερο εξάμηνο από τις αρχές του 2022, δίνοντας μια νότα αισιοδοξίας στον γενικά υποτονικό κλάδο της υψηλής ωρολογοποιίας. Σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Subdial Watch Index, ο οποίος παρακολουθεί τα 50 πιο εμπορεύσιμα ρολόγια βάσει αξίας συναλλαγών, η αγορά σημείωσε άνοδο 5,3% στο πρώτο εξάμηνο του 2025, και η ανάκαμψη συνεχίστηκε και στο τρίτο τρίμηνο.

Ξεχωριστά στην άνοδο αυτή ήταν το Rolex Daytona από χρυσό (116508) και το Patek Philippe Aquanaut (5167A), τα οποία αναδείχθηκαν σε κορυφαίους πρωταγωνιστές της περιόδου.

Από τον Χρυσό ως τους Δασμούς: Οι Νέες Τάσεις

Η πρόσφατη άνοδος είναι πιο συγκρατημένη σε σχέση με την πανδημική έκρηξη, όταν οι καταναλωτές, με αυξημένη ρευστότητα και χρόνο στο σπίτι, στράφηκαν μαζικά στα πολυτελή ρολόγια. Ωστόσο, η τάση παραμένει εντυπωσιακή, ειδικά τη στιγμή που οι πρωτογενείς πωλήσεις νέων ρολογιών αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια, όπως οι αμερικανικοί δασμοί 39% στις ελβετικές εξαγωγές και η χαμηλή ζήτηση στην Ασία.

Η αγορά των μεταχειρισμένων ρολογιών φαίνεται να επωφελείται επίσης από την ιστορική άνοδο στις τιμές του χρυσού, γεγονός που ανεβάζει την τιμή των καινούριων μοντέλων, ωθώντας τους καταναλωτές να αναζητήσουν πιο άμεσες και οικονομικές λύσεις στη δευτερογενή αγορά.

Όπως εξηγεί η Christy Davis, ιδρύτρια της Subdial, μιας γνωστής πλατφόρμας αγοραπωλησίας ρολογιών με έδρα το Λονδίνο, τα καινούρια ρολόγια σε υψηλή ζήτηση είναι πλέον εξαιρετικά δυσεύρετα στα φυσικά καταστήματα, με τους πελάτες να περιμένουν ακόμα και μήνες για παράδοση. Αντίθετα, η αγορά μεταχειρισμένων προσφέρει άμεση διαθεσιμότητα και ευρύτερη γκάμα επιλογών.

Το Rolex Daytona σε χρυσό επωφελείται από τη γενικότερη άνοδο του χρυσού εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων (Ουκρανία, Μέση Ανατολή) και εμπορικών πολέμων. Την ίδια στιγμή, το Patek Philippe Aquanaut φαίνεται να ξεπερνά σε ζήτηση ακόμη και το εμβληματικό Nautilus, γεγονός που αποδίδεται στην τάση προς πιο διακριτική πολυτέλεια.

«Υπάρχει στροφή προς την ήσυχη πολυτέλεια», δηλώνει η Davis. «Το Aquanaut είναι η τέλεια ενσάρκωση αυτού, σε αντίθεση με το πιο αναγνωρίσιμο Nautilus.»

Το πρωτογενές παζάρι ρολογιών σε πτώση

Αντίθετα, οι εξαγωγές ελβετικών ρολογιών παρουσίασαν πτώση 5,6% τον Ιούνιο, επεκτείνοντας την αρνητική πορεία των τελευταίων 12 μηνών. Η μείωση καταγράφεται κυρίως στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ —τη μεγαλύτερη αγορά— αλλά και προς την Ιαπωνία και το Χονγκ Κονγκ.

Οι κορυφαίοι κατασκευαστές όπως Rolex, Patek Philippe και Audemars Piguet έρχονται αντιμέτωποι όχι μόνο με την αδύναμη ζήτηση αλλά και με τις δυσμενείς συναλλαγματικές ισοτιμίες, λόγω της ισχυρής ελβετικής φράγκας.

Ο όμιλος Swatch Group AG, που κατέχει τα brands Omega και Blancpain, ανακοίνωσε πτώση 7,1% στις πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου, αποδίδοντάς την αποκλειστικά στην κινεζική αγορά (συμπεριλαμβανομένων Χονγκ Κονγκ και Μακάου).

Οι δασμοί Τραμπ και η ελβετική αντίδραση

Η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ έχει προσθέσει ένα ακόμα εμπόδιο, με την επιβολή δασμού 39% στα ελβετικά ρολόγια — τον υψηλότερο στον ανεπτυγμένο κόσμο. Αν και το μέτρο έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, η Ελβετία συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με στόχο την αναθεώρησή του.

Η δευτερογενής αγορά ρολογιών δείχνει σαφώς σημάδια ανάκαμψης, κερδίζοντας έδαφος σε μια περίοδο που οι πωλήσεις νέων ρολογιών πλήττονται από γεωπολιτικούς, οικονομικούς και εμπορικούς παράγοντες. Με μοντέλα όπως το Rolex Daytona και το Patek Aquanaut να οδηγούν την άνοδο, οι καταναλωτές στρέφονται σε πιο άμεσες και ευέλικτες λύσεις – και η «ήσυχη πολυτέλεια» φαίνεται πως γίνεται το νέο status symbol.

Με πληροφορίες από Bloomberg

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πως η μουσική επηρεάζει τη στρατηγική πολυτελών οίκων όπως η Dior και η Gucci

Διεθνή / Πώς η μουσική επηρεάζει τη στρατηγική πολυτελών οίκων όπως η Dior και η Gucci

Η μουσική και τα τραγούδια αναδεικνύουν την κουλτούρα των πολυτελών μαρκών. Από τη διάσημη επιτυχία "Dior" μέχρι την ανάκαμψη της Gucci, αναλύουμε πώς η μουσική επηρεάζει τις πωλήσεις και τις στρατηγικές των μεγάλων οίκων
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Καμία έκπτωση στην εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας, δηλώνουν οι Ευρωπαίοι μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Διεθνή / Καμία έκπτωση στην εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας, δηλώνουν οι Ευρωπαίοι μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Τι επισημαίνεται στη δήλωση που συνυπογράφουν Εμανουέλ Μακρόν, Τζόρτζια Μελόνι, Φρίντριχ Μερτς, Κιρ Στάρμερ, Αλεξάντερ Στουμπ, Ντόναλντ Τουσκ, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
LIFO NEWSROOM
Βαρύτατες κατηγορίες εναντίον της Πρισίλα Πρίσλεϊ: Απάτη και εργαλειοποίηση τραγωδίας

Διεθνή / Βαρύτατες κατηγορίες εναντίον της Πρισίλα Πρίσλεϊ: Απάτη και εργαλειοποίηση τραγωδίας

Πρώην συνεργάτες κατηγορούν την Πρισίλα Πρίσλεϊ για απάτη και εκμετάλλευση, με φερόμενες προσβολές της φήμης τους και σκηνές οικογενούς κρίσης μετά τον θάνατο της Λίζα Μαρί.
ΦΩΤ.: GETTY
Ισραηλινή μονάδα επιχειρεί να δυσφημίσει δημοσιογράφους της Γάζας ως μαχητές της Χαμάς

Διεθνή / Ισραηλινή μονάδα επιχειρεί να δυσφημίσει δημοσιογράφους της Γάζας ως μαχητές της Χαμάς

Η αποκαλυπτική έρευνα του +972 Magazine αποκαλύπτει τη «μονάδα νομιμοποίησης» του ισραηλινού στρατού, που σπιλώνει τη φήμη δημοσιογράφων της Γάζας για να δικαιολογήσει τις δολοφονίες τους
LIFO NEWSROOM
Σκάνδαλο με πλαστά έγγραφα στην Τουρκία κλονίζει την εμπιστοσύνη – Διπλώματα, επίθεση στην αντιπολίτευση και κοινωνική αναταραχή

Διεθνή / Σκάνδαλο με πλαστά έγγραφα στην Τουρκία: Διπλώματα, επίθεση στην αντιπολίτευση και κοινωνική αναταραχή

Σκάνδαλο πλαστών τίτλων σπουδών αναστατώνει την Τουρκία: σχεδόν 200 συλλήψεις, αντίδραση της κυβέρνησης, αμφισβήτηση στατιστικών και έντονο πολιτικό κλίμα. Πώς οι τεχνολογίες ευνοούν την παραποίηση και πώς αντιδρούν οι θεσμοί;
LIFO NEWSROOM
Η εταιρεία κρυπτονομισμάτων των γιων του Ντόναλντ Τραμπ επεκτείνεται στην Ασία – Στόχος νέα αποθέματα σε Bitcoin

Διεθνή / Η εταιρεία κρυπτονομισμάτων των γιων του Ντόναλντ Τραμπ επεκτείνεται στην Ασία – Στόχος νέα αποθέματα σε Bitcoin

Η εταιρεία εξόρυξης κρυπτονομισμάτων American Bitcoin, υποστηριζόμενη από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και τον Έρικ Τραμπ, αναζητά εισηγμένες εταιρείες στην Ασία για στρατηγικές αγορές Bitcoin, στοχεύοντας σε νέα "θησαυροφυλάκια" ψηφιακών νομισμάτων
LIFO NEWSROOM
Σφοδρή επίθεση του Kyiv Independent: «Αηδία, ντροπή και, στο τέλος, ματαιότητα» για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Διεθνή / Σφοδρή επίθεση Kyiv Independent για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: «Αηδία, ντροπή και, στο τέλος, ματαιότητα»

Το Kyiv Independent κατακεραυνώνει τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: ο Πούτιν θριάμβευσε, ενώ ο Τραμπ ταπεινώνει την Ουκρανία - Μια καυστική ανάλυση για την παγκόσμια διπλωματία και την απειλή κατά της ουκρανικής ανεξαρτησίας
LIFO NEWSROOM
Η ICE θέλει να διπλασιάσει τους συλληφθέντες μετανάστες μέχρι το τέλος της χρονιάς σε 107.000

Διεθνή / Η ICE θέλει να διπλασιάσει τους συλληφθέντες μετανάστες μέχρι το τέλος της χρονιάς σε 107.000

Η διαρροή από τη Washington Post αποκαλύπτει σχέδιο της ICE για διπλασιασμό των θέσεων κράτησης μεταναστών με νέα mega‑κέντρα και προσωρινές δομές, χρηματοδοτούμενο με $45 δισ.
LIFO NEWSROOM
Σερβία: Νύχτα κόλασης στο Βελιγράδι - Αντικυβερνητικοί συγκρούστηκαν με υποστηρικτές του Βούτσιτς

Διεθνή / Σερβία: Νύχτα κόλασης στο Βελιγράδι - Αντικυβερνητικοί συγκρούστηκαν με υποστηρικτές του Βούτσιτς

Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συγκλονίζουν συχνά τη Σερβία μετά την κατάρρευση γείσου οροφής σιδηροδρομικού σταθμού, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους
LIFO NEWSROOM
Χωρίς συμφωνία η συνάντηση στην Αλάσκα: «Θετική» την αξιολογεί ο Πούτιν - Στον Ζελένσκι πετάει τη μπάλα ο Τραμπ

Διεθνή / Χωρίς συμφωνία στην Αλάσκα: Στον Ζελένσκι πετάει τη μπάλα ο Τραμπ - «Θετική» αξιολογεί τη συνάντηση ο Πούτιν

Σε σύντομη, κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, οι Τραμπ και Πούτιν έκαναν λόγο για «εποικοδομητικές» συνομιλίες κατά τις οποίες σημειώθηκε «πρόοδος», χωρίς όμως να καταλήξουν σε κάποιου είδους συμφωνία
LIFO NEWSROOM
 
 