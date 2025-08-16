Αποσωληνώθηκε και αναρρώνει η 14χρονη από την Κεφαλονιά: Ζήτησε να αγκαλιάσει γιατρούς και νοσηλευτές

Αποσωληνώθηκε και αναρρώνει η 14χρονη από την Κεφαλονιά, η οποία είχε προσβληθεί από εντεροϊό που προκάλεσε προσωρινή παράλυση.

Το κορίτσι, μόλις άνοιξε τα μάτια του, ζήτησε να αγκαλιάσει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου που στάθηκαν δίπλα του στη μάχη για τη ζωή.

«Ίσως κάποιοι να το θεωρήσουν υπερβολικό και να πουν ότι αυτά δεν συμβαίνουν… Όμως, επειδή δεν μπορούσε ακόμα να μιλήσει μετά την αποσωλήνωση, μας έκανε νόημα με το χέρι της. Πλησιάσαμε και, παρότι ήταν ασαφές τι ακριβώς ήθελε, άνοιξε όσο μπορούσε τα χέρια της και μας αγκάλιασε», περιέγραψε στον ΑΝΤ1 ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου, Ανδρέας Ηλιάδης.

«Το χαμόγελο ενός παιδιού είναι η μεγαλύτερη δύναμη ενός γιατρού. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη μάχη κόντρα στον θάνατο», πρόσθεσε με έμφαση ο κ. Ηλιάδης.

Η 14χρονη παρέμεινε για δέκα ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και αποσωληνώθηκε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προσβλήθηκε από εντεροϊό που προκάλεσε φλεγμονή στο κεντρικό νευρικό σύστημα, με τη μορφή οξείας ιδιοπαθούς πολυνευρίτιδας. Πρόκειται για σπάνιο σύνδρομο, με συχνότητα 0,81 έως 1,91 περιστατικά ανά 100.000 άτομα, το οποίο προκαλεί παράλυση, η οποία όμως θεωρείται αναστρέψιμη. Πρόκειται για φλεγμονώδη διαταραχή των περιφερικών νεύρων του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, που εκδηλώνεται με ταχεία εμφάνιση αδυναμίας και συχνά με παράλυση των άνω και κάτω άκρων, των αναπνευστικών μυών αλλά και των μυών του προσώπου.

«Είναι ένας ιός που θα ταυτοποιηθεί περαιτέρω. Συνεργαστήκαμε στενά και με τον ΕΟΔΥ στην Αθήνα, καθώς υπήρχε ανησυχία μήπως συντρέχουν και άλλα ζητήματα», ανέφερε ο κ. Ηλιάδης.

Το απόγευμα της Δευτέρας 4 Αυγούστου η υγεία της 14χρονης επιδεινώθηκε ξαφνικά και ραγδαία, προκαλώντας συναγερμό. Αμέσως οργανώθηκε η μεταφορά της με ελικόπτερο από την Κεφαλονιά, το οποίο προσγειώθηκε στον Άραξο. Από εκεί, με κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ οδηγήθηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε άμεσα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου και νοσηλευόταν διασωληνωμένη μέχρι την αποσωλήνωσή της.