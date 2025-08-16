Η Μελάνια Τραμπ έστειλε επιστολή στον Πούτιν για τα παιδιά της Ουκρανίας και της Ρωσίας

Η Μελάνια Τραμπ, σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, απέστειλε προσωπική επιστολή στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, με την οποία αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

Η επιστολή παραδόθηκε από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο κατά τη διάρκεια της συνάντησης κορυφής των δύο ηγετών στην Αλάσκα, όπως επιβεβαίωσαν χθες δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου. Η Μελάνια Τραμπ δεν συνόδευσε τον σύζυγό της στο ταξίδι.

Οι αξιωματούχοι δεν αποκάλυψαν λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της επιστολής, εκτός από το γεγονός ότι θίγει τις απαγωγές παιδιών που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η αναγκαστική μεταφορά Ουκρανών παιδιών στη Ρωσία αποτελεί εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα για το Κίεβο, που χαρακτηρίζει αυτές τις ενέργειες ως έγκλημα πολέμου. Δεκάδες χιλιάδες παιδιά έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία ή σε κατεχόμενα ρωσικά εδάφη χωρίς τη συγκατάθεση των οικογενειών τους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη Μελάνια Τραμπ κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, να χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία της «πραγματική πράξη ανθρωπισμού».

Η ρωσική πλευρά υποστηρίζει ότι προστατεύει τα ευάλωτα παιδιά από τις εμπόλεμες ζώνες, ωστόσο το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών έχει καταγγείλει ότι από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, η Ρωσία έχει προκαλέσει σημαντικά δεινά σε εκατομμύρια παιδιά και παραβιάζει τα δικαιώματά τους.

Με πληροφορίες από Reuters

