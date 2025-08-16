ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Μελάνια Τραμπ έστειλε επιστολή στον Πούτιν για τα παιδιά της Ουκρανίας και της Ρωσίας

Το γράμμα παραδόθηκε από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αλάσκα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Μελάνια Τραμπ έστειλε επιστολή στον Πούτιν για τα παιδιά της Ουκρανίας και της Ρωσίας Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Η Μελάνια Τραμπ, σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, απέστειλε προσωπική επιστολή στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, με την οποία αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

Η επιστολή παραδόθηκε από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο κατά τη διάρκεια της συνάντησης κορυφής των δύο ηγετών στην Αλάσκα, όπως επιβεβαίωσαν χθες δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου. Η Μελάνια Τραμπ δεν συνόδευσε τον σύζυγό της στο ταξίδι.

Οι αξιωματούχοι δεν αποκάλυψαν λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της επιστολής, εκτός από το γεγονός ότι θίγει τις απαγωγές παιδιών που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η αναγκαστική μεταφορά Ουκρανών παιδιών στη Ρωσία αποτελεί εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα για το Κίεβο, που χαρακτηρίζει αυτές τις ενέργειες ως έγκλημα πολέμου. Δεκάδες χιλιάδες παιδιά έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία ή σε κατεχόμενα ρωσικά εδάφη χωρίς τη συγκατάθεση των οικογενειών τους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη Μελάνια Τραμπ κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, να χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία της «πραγματική πράξη ανθρωπισμού».

Η ρωσική πλευρά υποστηρίζει ότι προστατεύει τα ευάλωτα παιδιά από τις εμπόλεμες ζώνες, ωστόσο το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών έχει καταγγείλει ότι από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, η Ρωσία έχει προκαλέσει σημαντικά δεινά σε εκατομμύρια παιδιά και παραβιάζει τα δικαιώματά τους.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χωρίς συμφωνία η συνάντηση στην Αλάσκα: «Θετική» την αξιολογεί ο Πούτιν - Στον Ζελένσκι πετάει τη μπάλα ο Τραμπ

Διεθνή / Χωρίς συμφωνία στην Αλάσκα: Στον Ζελένσκι πετάει τη μπάλα ο Τραμπ - «Θετική» αξιολογεί τη συνάντηση ο Πούτιν

Σε σύντομη, κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, οι Τραμπ και Πούτιν έκαναν λόγο για «εποικοδομητικές» συνομιλίες κατά τις οποίες σημειώθηκε «πρόοδος», χωρίς όμως να καταλήξουν σε κάποιου είδους συμφωνία
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πώς άλλαξε η στάση Τραμπ μετά την Αλάσκα και γιατί ανησυχούν οι -χωρίς σχέδιο- Ευρωπαίοι

Διεθνή / Πώς άλλαξε η στάση Τραμπ μετά την Αλάσκα και γιατί ανησυχούν οι -χωρίς σχέδιο- Ευρωπαίοι

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πλέον το δόγμα Πούτιν περί ειρήνης και όχι εκεχειρίας και αυτό προκαλεί ανησυχία στην Ευρώπη, που φοβάται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα πιέσει την Ουκρανία να συνθηκολογήσει
LIFO NEWSROOM
Καμία έκπτωση στην εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας, δηλώνουν οι Ευρωπαίοι μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Διεθνή / Καμία έκπτωση στην εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας, δηλώνουν οι Ευρωπαίοι μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Τι επισημαίνεται στη δήλωση που συνυπογράφουν Εμανουέλ Μακρόν, Τζόρτζια Μελόνι, Φρίντριχ Μερτς, Κιρ Στάρμερ, Αλεξάντερ Στουμπ, Ντόναλντ Τουσκ, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
LIFO NEWSROOM
Βαρύτατες κατηγορίες εναντίον της Πρισίλα Πρίσλεϊ: Απάτη και εργαλειοποίηση τραγωδίας

Διεθνή / Βαρύτατες κατηγορίες εναντίον της Πρισίλα Πρίσλεϊ: Απάτη και εργαλειοποίηση τραγωδίας

Πρώην συνεργάτες κατηγορούν την Πρισίλα Πρίσλεϊ για απάτη και εκμετάλλευση, με φερόμενες προσβολές της φήμης τους και σκηνές οικογενούς κρίσης μετά τον θάνατο της Λίζα Μαρί.
ΦΩΤ.: GETTY
Ισραηλινή μονάδα επιχειρεί να δυσφημίσει δημοσιογράφους της Γάζας ως μαχητές της Χαμάς

Διεθνή / Ισραηλινή μονάδα επιχειρεί να δυσφημίσει δημοσιογράφους της Γάζας ως μαχητές της Χαμάς

Η αποκαλυπτική έρευνα του +972 Magazine αποκαλύπτει τη «μονάδα νομιμοποίησης» του ισραηλινού στρατού, που σπιλώνει τη φήμη δημοσιογράφων της Γάζας για να δικαιολογήσει τις δολοφονίες τους
LIFO NEWSROOM
 
 