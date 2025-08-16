Γαλλία: Κάλεσμα να απαγορευτούν τα «αποκλειστικά για ενήλικες» ξενοδοχεία

Τα ξενοδοχεία αποκλειστικά για ενήλικες ενδέχεται να δημιουργήσουν μια κοινωνία με έλλειψη ανεκτικότητας και θα έπρεπε να απαγορευτούν, δήλωσε γερουσιάστρια της Γαλλίας, στο πλαίσιο μιας αυξανόμενης συζήτησης στη χώρα σχετικά με το αν είναι απάνθρωπο να αποκλείονται τα παιδιά από τις διακοπές.

«Δεν μπορούμε να οργανώνουμε την κοινωνία χωρίζοντας τα παιδιά από εμάς όπως κάνουν ορισμένες επιχειρήσεις που δεν δέχονται σκύλους», είπε η γερουσιάστρια και πρώην υπουργός Οικογενειακών Υποθέσεων της Γαλλίας, Λοράνς Ροσινιόλ. «Τα παιδιά δεν είναι προβληματικά κατοικίδια».

Τον προηγούμενο μήνα, η υψηλή επίτροπος της γαλλικής κυβέρνησης για την παιδική ηλικία, Σάρα Ελ Χάιρι – η οποία είχε προειδοποιήσει ότι τα ξενοδοχεία μόνο για ενήλικες «δεν αποτελούν μέρος της γαλλικής κουλτούρας, δεν είναι η φιλοσοφία μας και δεν θέλουμε να τα βλέπουμε ως κανόνα στη χώρα μας» – εγκαινίασε ένα βραβείο Family Choice στο πλαίσιο αυτού που χαρακτήρισε «μάχη κατά της νέας τάσης χωρίς παιδιά».

Η Ελ Χάιρι κάλεσε τους Γάλλους γονείς να ψηφίσουν τα αγαπημένα τους μέρη φιλικά προς τα παιδιά ως τρόπο να «επανέλθουν τα παιδιά στο επίκεντρο του δημόσιου χώρου» και να αντισταθούν στον τομέα μόνο για ενήλικες. «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αφήσουμε να περάσει στην κοινωνία μας η αντίληψη ότι τα παιδιά δεν είναι ευπρόσδεκτα σε μια βεράντα εστιατορίου», δήλωσε στο περιοδικό Parents.

Όμως η Ροσινιόλ τόνισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να πάει πιο μακριά και κάλεσε σε κοινοβουλευτική συζήτηση για την πρότασή της να καταστεί παράνομο να απαγορεύονται τα παιδιά από χώρους στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τη Ροσινιόλ, οι χώροι χωρίς παιδιά ισοδυναμούν με «οργάνωση της κοινωνίας γύρω από την μισαλλοδοξία των ανθρώπων απέναντι στους άλλους» και υπηρετούν το «θεσμοποίηση και νομιμοποίηση της μισαλλοδοξίας». Η Ροσινιόλ ανέφερε ότι αυτά τα θέρετρα «επιτρέπουν στους ανθρώπους να λένε: ‘Δεν μου αρέσουν τα παιδιά και δεν θέλω να τα βλέπω.’ Και αυτό δεν είναι αποδεκτό, γιατί το να μην σου αρέσουν τα παιδιά σημαίνει να μην σου αρέσει η ανθρωπότητα».

Τα θέρετρα και ξενοδοχεία χωρίς παιδιά – συχνά διαφημισμένα με εικόνες χαλαρωμένων ενηλίκων στις ξαπλώστρες χωρίς να ενοχλούνται από τα παιδιά που φωνάζουν ή βουτούν στην πισίνα – έχουν επεκταθεί παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια, και οι επιχειρήσεις λένε ότι η ζήτηση αυξήθηκε μετά τα lockdowns του Covid.

Για δεκαετίες, τα ξενοδοχεία μόνο για ενήλικες ήταν δημοφιλή σε μέρη όπως το Μεξικό και η Κεντρική Αμερική, η Ταϊλάνδη και η Ελλάδα, προσελκύοντας πολλούς τουρίστες από τη Βόρεια Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων Γερμανών και Βρετανών. Η Νότια Κορέα έχει επίσης δει αύξηση σε καφέ και εστιατόρια χωρίς παιδιά.

Όμως η Γαλλία – παραδοσιακά οικογενειακά προσανατολισμένη και με έναν από τους υψηλότερους δείκτες γεννήσεων στην Ευρώπη – υπερηφανευόταν για τις οικογενειακές διακοπές της, από τις τεράστιες νεροτσουλήθρες ξενοδοχείων μέχρι τις παιδικές κατασκηνώσεις. Η Γαλλία έχει σχετικά λίγα ξενοδοχεία και θέρετρα μόνο για ενήλικες, που εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν το 3–5% του συνολικού τουρισμού, πολύ λιγότερο από τη γειτονική Ισπανία, η οποία είναι ηγέτιδα στην αγορά.

Καθώς ο δείκτης γεννήσεων στη Γαλλία μειώνεται και ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καλεί για «δημογραφική ανασυγκρότηση» με πολιτικές υπέρ των παιδιών, αναζωπυρώνεται η συζήτηση σχετικά με τη μειωμένη θέση των παιδιών στην κοινωνία. Μια ειδική έκθεση πέρυσι για τον περιορισμό της χρήσης οθονών από τα παιδιά στη Γαλλία τόνισε ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν περισσότερες εναλλακτικές στη χρήση τηλεφώνων και να καταλάβουν τη «δίκαιη θέση τους» στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένου του «δικαιώματός τους να είναι θορυβώδη».

Η Βερονίκ Ζιγκέλ, πρόεδρος της ξενοδοχειακής ενότητας του συνδικάτου UMIH, δήλωσε ότι τα ξενοδοχεία χωρίς παιδιά είναι «εξαιρετικά σπάνια» στη Γαλλία σε σχέση με τον συνολικό αριθμό επιχειρήσεων τουρισμού. Είπε ότι υπάρχει στοχευμένη αγορά και τα ξενοδοχεία απλώς ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών. Πρόσθεσε: «Για όσους αναζητούν προορισμούς μόνο για ενήλικες, αν δεν υπάρχουν πια στη Γαλλία επειδή μας λένε ότι είναι παράνομο, θα πάνε σε γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες ή πιο μακριά;»

Ο Βενσάν Λαγκάρντ, αναπληρωτής καθηγητής επιχειρηματικότητας και επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Λιμόζ, ο οποίος μελετά το επιχειρηματικό μοντέλο των θέρετρων χωρίς παιδιά, είπε ότι ο κύριος λόγος που οι ενήλικες επιλέγουν αυτούς τους προορισμούς δεν είναι επειδή μισούν τα παιδιά, αλλά επειδή χρειάζονται ξεκούραση.

Ο Λαγκάρντ είπε ότι ο δεύτερος λόγος που οι άνθρωποι επέλεγαν θέρετρα χωρίς παιδιά ήταν για ειδικό χρόνο ως ζευγάρι ή με φίλους – μια δημοσκόπηση το 2014 στη Γαλλία έδειξε ότι το 56% των γονέων είχαν πάει διακοπές χωρίς τα παιδιά τους, κυρίως για ρομαντικά μίνι διαλείμματα. Τέλος, υπάρχει αυτό που ο Λαγκάρντ αποκάλεσε «αντίληψη πολυτέλειας» που συνδέεται με τους προορισμούς μόνο για ενήλικες. Αυτά τα ξενοδοχεία μπορούσαν να χρεώνουν υψηλότερες τιμές απλώς επειδή δεν υπήρχαν παιδιά που έκαναν θόρυβο.

Ο Ζαν-Ντιντιέ Ουρμπέν, ανθρωπολόγος και συγγραφέας πρόσφατου βιβλίου «Τι μας λένε τα ταξίδια μας για εμάς», είπε: «Υπάρχει μια τάση στην κοινωνία να αναζητά περισσότερη άνεση και χαλάρωση, περισσότερο χρόνο για παύση, και αυτό είναι μέρος αυτής της τάσης. Οι διακοπές, τελικά, είναι παραδοσιακά μια στιγμή όπου οι πολίτες μπορούν να αποσυνδεθούν από τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις».

Με πληροφορίες από Guardian