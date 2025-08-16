Όποιος έχει βρεθεί ποτέ μπροστά σε έναν καθρέφτη σε μια «θερμή» στιγμή ξέρει καλά πως το σεξ σπάνια δείχνει όμορφο.

Θα περιμέναμε, βέβαια, ότι το Χόλιγουντ θα μπορούσε να επιστρατεύσει τη μαγεία του και να το παρουσιάσει συναρπαστικό. Όμορφοι ηθοποιοί, επιδέξιο μοντάζ, ιδανικός φωτισμός. Κι όμως, συχνά ούτε αυτά αρκούν.

Ένα ατυχές σενάριο ή οι λάθος σκηνοθετικές επιλογές μπορεί να καταστρέψουν την ατμόσφαιρα (θυμηθείτε την Τζένιφερ Λόπεζ να ψιθυρίζει «Gobble gobble» στον Μπεν Άφλεκ στο Gigli) ή τα αχρείαστα σκηνικά (όπως η Heather Graham και ο Joseph Fiennes μπλεγμένοι σε μεταξωτά σχοινιά στο Killing Me Softly).

Η λίστα των παραδειγμάτων είναι ατελείωτη, με το κοινό να υπομένει από κοινοτοπίες στους διαλόγους έως κραυγές ψεύτικης απόλαυσης. Ακολουθεί μια κατάταξη των 20 από τις πιο αμήχανες και… απωθητικές σκηνές σεξ στην ιστορία του σινεμά, όπως τις ξεχώρισε ο βρετανικός Independent.

Οι 20 πιο αμήχανες σκηνές σεξ στον κινηματογράφο

Θυμηθείτε μερικές από τις σκηνές που σε κάνουν να θέλεις να βγεις από το δωμάτιο, όχι μόνο επειδή κάθεσαι δίπλα στους γονείς σου στον καναπέ.

20. Eternals (2021)

Η πρώτη σκηνή σεξ του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel θα έπρεπε να είναι ιστορική στιγμή. Αντ’ αυτού, περιορίστηκε σε ένα αδέξιο μισοσκόταδο με τον Richard Madden και την Gemma Chan, αποδεικνύοντας ότι οι υπερδυνάμεις τους δεν βοηθούν καθόλου στο κρεβάτι.

19. Killing Me Softly (2002)

Η Heather Graham και ο Joseph Fiennes μπλέκονται σε μεταξωτά σχοινιά, ενώ εκείνη ψιθυρίζει: «Παρέδωσα κάθε έλεγχο, το λάτρεψα». Το αποτέλεσμα; Μια από τις λιγότερο ερωτικές σκηνές ever.

18. Body of Evidence (1993)

Η Μαντόνα και ο Willem Dafoe πειραματίζονται με καυτό κερί και σαμπάνια. Εκείνη τον λούζει και μετά γλείφει τα υπολείμματα. Ερωτισμός ή… αποτυχημένη συνταγή;

17. Avatar (2009)

Δύο μπλε ανθρωποειδή κάνουν σεξ ενώ «μπλέκουν» τα κοτσιδάκια τους. Αν αυτό ακούγεται αλλόκοτο, στην πράξη είναι ακόμη πιο αμήχανο.

16. If These Walls Could Talk 2 (2000)

Ερωτικά χάδια με φόντο τραγούδια της Dido. Η Ellen DeGeneres και η Sharon Stone λιώνουν τόσο πολύ από μελόδραμα που νομίζεις θα στάξουν εκτός κρεβατιού.

15. The Room (2003)

Η διαβόητη κακή ταινία διαθέτει και διαβόητη κακή σκηνή σεξ. Ο Tommy Wiseau μοιάζει να στοχεύει… στον αφαλό της Juliette Danielle αντί για το σώμα της.

14. Basic Instinct 2 (2006)

Οδηγώντας με 160 χλμ/ώρα στο Canary Wharf, η Sharon Stone αγγίζει τον Stan Collymore. Το αποτέλεσμα; Τροχαίο δυστύχημα. Κυριολεκτικά «κακό τέλος».

13. Fifty Shades of Grey (2015)

Από τις πολλές αμήχανες στιγμές, ξεχωρίζει η σκηνή με τον πάγο. Ο Christian Grey περνά ένα παγάκι στο σώμα της Anastasia. Σαν συμβουλή από περιοδικό… λάθος δεκαετίας.

12. Miller’s Girl (2024)

Η Jenna Ortega, ως μαθήτρια, διαβάζει ερωτική λογοτεχνία στον δάσκαλό της Martin Freeman ενώ κάνουν σεξ. Η αμηχανία χτυπάει κόκκινο.

11. Bad Teacher (2011)

Ξηρό τρίψιμο με τζιν ανάμεσα στον Justin Timberlake και την Cameron Diaz. Ο ήχος, οι γκριμάτσες, τα βρεγμένα παντελόνια… μια σκηνή που δεν έπρεπε να υπάρξει.

10. Showgirls (1995)

Η Elizabeth Berkley και ο Kyle MacLachlan κάνουν σεξ σε πισίνα με τόσο βίαιες κινήσεις που μοιάζει περισσότερο με σκηνή πνιγμού.

9. Wet Hot American Summer (2001)

Bradley Cooper και Michael Ian Black ανταλλάσσουν υπερβολικές γκριμάτσες που μοιάζουν με emoji. Υπάρχει και… κενό ενός ποδιού ανάμεσά τους.

8. Damage (1992)

Ο Jeremy Irons επιτίθεται στη Juliette Binoche - που υποδύεται τη μνηστή του γιου του. Ο συνδυασμός χαλιού και γυμνού σώματος μόνο ερωτικός δεν είναι.

7. Watchmen (2009)

Η Malin Akerman γδύνεται υπό τους ήχους του «Hallelujah» του Leonard Cohen. Μια σκηνή που δεν χαροποίησε ούτε τον… Κύριο.

6. What Women Want (2000)

Μελόδραμα με τον Mel Gibson, που μιλά στο πέος του και ανάβει φώτα με παλαμάκια. Το αποκορύφωμα; Ουρλιαχτά που ακούγονται σαν ατύχημα με φορτηγό.

5. Saltburn (2023)

Η σκηνή όπου ο Barry Keoghan αυνανίζεται πάνω σε τάφο είναι ίσως το πιο αμήχανο σημείο μιας ήδη αμφιλεγόμενης ταινίας.

4. Maps to the Stars (2014)

Η Julianne Moore ζητά από τον Robert Pattinson να «…». Το υπόλοιπο είναι ακόμη χειρότερο: καθαρίζει το σώμα της με μαντήλι μετά.

3. Gone Girl (2014)

Η Rosamund Pike σφάζει τον σύντροφό της εν μέσω σεξ. Αίμα παντού, συνεχίζει να κινείται για μερικά δευτερόλεπτα. Ανατριχίλα.

2. Howard the Duck (1986)

Σκηνή σεξ μεταξύ γυναίκας και πάπιας. Ναι, καλά διαβάσατε.

1. Gigli (2003)

Η Τζένιφερ Λόπεζ λέει στον Μπεν Άφλεκ «It’s turkey time! Gobble gobble». Πρόκειται για πρόσκληση σε στοματικό σεξ. Και ναι, αυτή η σκηνή έχει μείνει στην ιστορία για όλους τους λάθος λόγους.