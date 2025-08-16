Γάζα: «Βομβαρδίζουν μια συνοικία επί μέρες» - Σε εφαρμογή το σχέδιο του Ισραήλ για εκτοπισμό Παλαιστινίων 

Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι 39 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας, Μαχμούντ Μπασάλ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μια συνοικία της Πόλης της Γάζας δέχεται συνεχείς βομβαρδισμούς εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα.

«Εκτιμούμε ότι περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι παραμένουν στη συνοικία Ζεϊτούν, οι περισσότεροι χωρίς νερό και τρόφιμα», ανέφερε, κατηγορώντας το Ισραήλ για «εθνοκάθαρση» στη Ζεϊτούν και στη γειτονική συνοικία Ταλ αλ-Χάουα. «Οι ομάδες μας δεν έχουν πρόσβαση στους τραυματίες», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, 39 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε διάφορα σημεία της Λωρίδας της Γάζας. Μεταξύ αυτών, 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κοντά σε δύο κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στον βορρά και τον νότο, ενώ έξι ακόμη -ανάμεσά τους τρία παιδιά- σκοτώθηκαν σε επιθέσεις που είχαν στόχο τον προσφυγικό καταυλισμό του Μπουρέιτζ και την περιοχή αλ-Μαουάσι.

Ο ισραηλινός στρατός αμφισβήτησε τα στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι «οι θεσμοί της Γάζας ελέγχονται από τη Χαμάς και λειτουργούν με βάση την ατζέντα της». «Συχνά καταγράφουν θανάτους που δεν σχετίζονται με τις μάχες, ακόμη και από φυσικά αίτια», ανέφερε εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι τα δεδομένα «είναι γεμάτα ανακολουθίες και ανακριβείς ισχυρισμούς» και δεν διαχωρίζουν «αμάχους από μαχητές».

Ο Μπασάλ, πάντως, έκανε λόγο για «καταστροφική κατάσταση» στην Πόλη της Γάζας: «Οι κάτοικοι δεν έχουν πουθενά να καταφύγουν», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ανακοίνωσή της, η Χαμάς κατήγγειλε ότι «εδώ και μία εβδομάδα, ο σιωνιστής εχθρός πραγματοποιεί εντατικές επιθέσεις στις ανατολικές και νότιες συνοικίες της Πόλης της Γάζας, ιδίως στη Ζεϊτούν, με πολεμικά αεροπλάνα, πυροβολικό και ρομπότ με εκρηκτικά που καταστρέφουν συστηματικά την περιοχή». «Τα εγκλήματα που διαπράττονται μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου γίνονται με σαφή πρόθεση και δημόσια δήλωση», πρόσθεσε το ισλαμιστικό κίνημα.

Γάζα: Σε εφαρμογή το νέο σχέδιο του Ισραήλ για τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων

Από την πλευρά του, ο COGAT, ο ισραηλινός οργανισμός που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας και είναι αρμόδιος για τις πολιτικές υποθέσεις στα παλαιστινιακά εδάφη, ανακοίνωσε ότι από αύριο, Κυριακή, θα παρασχεθούν σκηνές και άλλο υλικό στέγασης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του στρατού για την απομάκρυνση αμάχων από τις ζώνες μάχης προς τον νότο της Γάζας, «για την προστασία τους».

Η βοήθεια, σύμφωνα με τον COGAT, θα μεταφερθεί μέσω του σημείου διέλευσης Κερέμ Σαλόμ, στο νότιο τμήμα της Γάζας, από τον ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμούς, έπειτα από αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ