ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Οι πρώτες δηλώσεις Πούτιν μετά την Αλάσκα: Επίκαιρη και χρήσιμη συνάντηση

Συζητήσαμε «σε ισότιμη βάση» με τον Τραμπ, είπε ο Πούτιν

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Οι πρώτες δηλώσεις Πούτιν μετά την Αλάσκα: Επίκαιρη και χρήσιμη συνάντηση Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

«Επίκαιρη και εξαιρετικά χρήσιμη» χαρακτήρισε σήμερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν την επίσκεψή του στην Αλάσκα.

Απευθυνόμενος σε ανώτερους αξιωματούχους του Κρεμλίνου, ο Πούτιν είπε επίσης ότι συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «σε ισότιμη βάση» σχετικά με τα μέσα για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Πούτιν πρόσθεσε πως η Ρωσία σέβεται τη θέση των ΗΠΑ αναφορικά με τη σύγκρουση αυτή, την οποία, όπως υποστήριξε, η Μόσχα επιδιώκει να τερματίσει ειρηνικά.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καμία έκπτωση στην εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας, δηλώνουν οι Ευρωπαίοι μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Διεθνή / Καμία έκπτωση στην εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας, δηλώνουν οι Ευρωπαίοι μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Τι επισημαίνεται στη δήλωση που συνυπογράφουν Εμανουέλ Μακρόν, Τζόρτζια Μελόνι, Φρίντριχ Μερτς, Κιρ Στάρμερ, Αλεξάντερ Στουμπ, Ντόναλντ Τουσκ, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Καμία έκπτωση στην εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας, δηλώνουν οι Ευρωπαίοι μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Διεθνή / Καμία έκπτωση στην εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας, δηλώνουν οι Ευρωπαίοι μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Τι επισημαίνεται στη δήλωση που συνυπογράφουν Εμανουέλ Μακρόν, Τζόρτζια Μελόνι, Φρίντριχ Μερτς, Κιρ Στάρμερ, Αλεξάντερ Στουμπ, Ντόναλντ Τουσκ, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
LIFO NEWSROOM
Βαρύτατες κατηγορίες εναντίον της Πρισίλα Πρίσλεϊ: Απάτη και εργαλειοποίηση τραγωδίας

Διεθνή / Βαρύτατες κατηγορίες εναντίον της Πρισίλα Πρίσλεϊ: Απάτη και εργαλειοποίηση τραγωδίας

Πρώην συνεργάτες κατηγορούν την Πρισίλα Πρίσλεϊ για απάτη και εκμετάλλευση, με φερόμενες προσβολές της φήμης τους και σκηνές οικογενούς κρίσης μετά τον θάνατο της Λίζα Μαρί.
ΦΩΤ.: GETTY
Ισραηλινή μονάδα επιχειρεί να δυσφημίσει δημοσιογράφους της Γάζας ως μαχητές της Χαμάς

Διεθνή / Ισραηλινή μονάδα επιχειρεί να δυσφημίσει δημοσιογράφους της Γάζας ως μαχητές της Χαμάς

Η αποκαλυπτική έρευνα του +972 Magazine αποκαλύπτει τη «μονάδα νομιμοποίησης» του ισραηλινού στρατού, που σπιλώνει τη φήμη δημοσιογράφων της Γάζας για να δικαιολογήσει τις δολοφονίες τους
LIFO NEWSROOM
Σκάνδαλο με πλαστά έγγραφα στην Τουρκία κλονίζει την εμπιστοσύνη – Διπλώματα, επίθεση στην αντιπολίτευση και κοινωνική αναταραχή

Διεθνή / Σκάνδαλο με πλαστά έγγραφα στην Τουρκία: Διπλώματα, επίθεση στην αντιπολίτευση και κοινωνική αναταραχή

Σκάνδαλο πλαστών τίτλων σπουδών αναστατώνει την Τουρκία: σχεδόν 200 συλλήψεις, αντίδραση της κυβέρνησης, αμφισβήτηση στατιστικών και έντονο πολιτικό κλίμα. Πώς οι τεχνολογίες ευνοούν την παραποίηση και πώς αντιδρούν οι θεσμοί;
LIFO NEWSROOM
 
 