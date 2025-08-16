ΔΙΕΘΝΗ
Σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Δανία: Τρένο συγκρούστηκε με όχημα - Μία νεκρή, τουλάχιστον 20 τραυματίες

Επιβατικό τρένο συγκρούστηκε με όχημα που μετέφερε κοπριά - Ανάμεσα στους 106 επιβάτες του τρένου υπήρχαν μαθητές από κοντινό σχολείο

Φωτογραφία: EPA
Μία γυναίκα - ηλικίας 67 ετών - έχασε τη ζωή της και περίπου 20 άλλοι τραυματίστηκαν, όταν επιβατικό τρένο συγκρούστηκε με όχημα σε ισόπεδη διάβαση κοντά στην πόλη Τίνγκλεβ, στη νότια Δανία, εχθές Παρασκευή.

Μεγάλος αριθμός σωστικών συνεργείων έσπευσε στο σημείο, ενώ τοπικό μέσο ενημέρωσης (TV2) μετέδωσε ότι έχουν επιστρατευθεί drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά.

Φωτογραφία: EPA
Φωτογραφία: EPA

Το μόνο γνωστό θύμα είναι μια 67χρονη γυναίκα, ενώ δύο ακόμη άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν εκτροχιασμένα και αναποδογυρισμένα βαγόνια.

Φωτογραφία: EPA

«Οι σκέψεις μου είναι με τους συγγενείς, τους πολλούς τραυματίες και όλους όσοι επηρεάζονται από το δυστύχημα αυτή τη στιγμή», δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντρικσεν την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με βυτίο που μετέφερε κοπριά. Ανάμεσα στους 106 επιβάτες του τρένου υπήρχαν μαθητές από κοντινό σχολείο, κανένας εκ των οποίων δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αμαξοστοιχία κατευθυνόταν προς το Σόντερμποργκ. Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα.

Με πληροφορίες από euronews.com

