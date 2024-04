Κατάληψη πλοίου βρετανικών συμφερόντων με σημαία Πορτογαλίας στον Κόλπο του Ομάν

O Βρετανικός Οργανισμός Ναυτιλιακού Εμπορίου (UKMTO) ανακοίνωσε πως έλαβε αναφορά για περιστατικό βορειοανατολικά της πόλης Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και πως ένα πλοίο κατασχέθηκε από τις περιφερειακές αρχές.

Σύμφωνα με βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, διακρίνονται κομάντος να κατεβαίνουν με ελικόπτερο σε πλοίο βρετανικών συμφερόντων στα Στενά του Ορμούζ, που βρίσκονται κοντά στον Κόλπο του Ομάν. Συγκεκριμένα διακρίνονται κομάντος κατεβαίνουν με σχοινί πάνω σε μια στοίβα κοντέινερ που βρίσκονται στο κατάστρωμα του πλοίου. Από την πλευρά του, αξιωματούχος άμυνας της Μέσης Ανατολής αποδίδει την ενέργεια στο Ιράν εν μέσω ευρύτερων εντάσεων με τη Δύση.

Στο βίντεο ένα μέλος του πληρώματος του πλοίου ακούγεται να λέει «μην βγείτε έξω» και στη συνέχεια λέει στους συναδέλφους του να πάνε στη γέφυρα του πλοίου, καθώς περισσότεροι κομάντος κατεβαίνουν στο κατάστρωμα. Ένας καταδρομέας φαίνεται να γονατίζει πάνω από τους άλλους για να τους παρέχει πιθανή κάλυψη με πυρά. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το ελικόπτερο φαίνεται να είναι αυτό που χρησιμοποιείται από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, καθώς έχουν πραγματοποιήσει και άλλες επιδρομές σε πλοία στο παρελθόν.

Το πλοίο είναι πιθανότατα το MSC Aries με πορτογαλική σημαία, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που συνδέεται με την εταιρεία Zodiac Maritime με έδρα το Λονδίνο. Η Zodiac Maritime αποτελεί μέρος του ομίλου Zodiac, του ισραηλινού δισεκατομμυριούχου Εγιάλ Όφερ. Το πλοίο τελευταία φορά εντοπίστηκε στα ανοικτά του Ντουμπάι με κατεύθυνση προς τα Στενά του Ορμούζ την Παρασκευή και είχε απενεργοποιήσει τα δεδομένα εντοπισμού του, κάτι που είναι σύνηθες για τα πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ και κινούνται στην περιοχή.

