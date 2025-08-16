Financial Times: Ο Πούτιν θέλει το Ντονέτσκ και «μπορεί να υποχωρήσει» από τις άλλες εδαφικές διεκδικήσεις

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν απαίτησε την αποχώρηση της Ουκρανίας από την ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ ως βασική προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα μπορούσε να παγώσει το υπόλοιπο μέτωπο εφόσον ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του, όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times.

Ο Ρώσος ηγέτης κατέθεσε το αίτημα στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή, σύμφωνα με τέσσερις πηγές με άμεση γνώση των συνομιλιών, τις οποίες επικαλείται η εφημερίδα.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ μετέφερε το μήνυμα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και σε Ευρωπαίους ηγέτες σε τηλεφωνική επικοινωνία το Σάββατο, προτρέποντάς τους να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες για εξασφάλιση εκεχειρίας με τη Μόσχα.

Η πρόταση αυτή θα έδινε στη Ρωσία τον πλήρη έλεγχο μιας περιοχής που κατέχει εν μέρει εδώ και περισσότερο από δέκα χρόνια και όπου οι ρωσικές δυνάμεις καταγράφουν τη μεγαλύτερη προέλαση από τον περασμένο Νοέμβριο, όπως επισημαίνει το ρεπορτάζ των Financial Times.

Η προσφορά του Πούτιν για την Ουκρανία και οι «κόκκινες γραμμές»

Σε αντάλλαγμα για τον πλήρη έλεγχο του Ντόνετσκ, ο Πούτιν είπε πως θα παγώσει τη γραμμή του μετώπου στις νότιες περιοχές της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, όπου οι δυνάμεις του κατέχουν ήδη μεγάλες εκτάσεις, και δεν θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις, όπως μετέφεραν τρεις από τις πηγές.

Ο Ρώσος πρόεδρος, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει εγκαταλείψει τις βασικές του απαιτήσεις για «επίλυση των βαθύτερων αιτιών» της σύγκρουσης - δηλαδή τον τερματισμό της ουκρανικής κρατικής υπόστασης στην τρέχουσα μορφή της και την αναχαίτιση της επέκτασης του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς.

Σύμφωνα με πρώην ανώτερο αξιωματούχο του Κρεμλίνου, ο Πούτιν εμφανίζεται έτοιμος να συμβιβαστεί σε επιμέρους ζητήματα, ακόμη και εδαφικά, εφόσον πειστεί ότι καλύπτονται οι «βασικές αιτίες».

Επί του παρόντος, οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περίπου το 70% του Ντόνετσκ, με την Ουκρανία να κρατά ακόμη τη δυτικότερη αλυσίδα πόλεων, κρίσιμη για την άμυνα της κατά μήκος του ανατολικού μετώπου.

Οι αντιδράσεις Ζελένσκι στην «πρόταση Πούτιν» και οι διαβουλεύσεις

Κύκλοι προσκείμενοι στον Ζελένσκι δήλωσαν ότι ο Ουκρανός πρόεδρος δεν προτίθεται να παραδώσει το Ντόνετσκ, αλλά παραμένει ανοιχτός να συζητήσει το ζήτημα με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον, όπου αναμένεται να συναντηθούν τη Δευτέρα.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Ζελένσκι θα μπορούσε επίσης να συζητήσει το θέμα σε πιθανή τριμερή συνάντηση με τον Τραμπ και τον Πούτιν.

Το μήνυμα Τραμπ και η ανησυχία στην Ευρώπη

Σε ανάρτησή του το Σάββατο, ο Τραμπ κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός και συμβούλευσε τον Ζελένσκι να «κάνει μια συμφωνία» με τη Ρωσία.

«Όλοι αποφάσισαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος Ρωσίας -Ουκρανίας είναι μια Ειρηνευτική Συμφωνία, που θα βάλει οριστικό τέλος, και όχι μια απλή συμφωνία κατάπαυσης πυρός, η οποία συχνά δεν αντέχει», έγραψε στο Truth Social μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες, ανάμεσά τους τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

«Εάν όλα πάνε καλά, θα προγραμματίσουμε στη συνέχεια μια συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν», πρόσθεσε.

Το Κρεμλίνο, από την πλευρά του, δήλωσε ότι Πούτιν και Τραμπ δεν συζήτησαν τριμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι στο Άνκορατζ, ενώ απέφυγε να σχολιάσει ευθέως το ζήτημα του Ντόνετσκ.

Ευρωπαίοι ηγέτες προσκλήθηκαν στη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι τη Δευτέρα

Ευρωπαίοι ηγέτες προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί τη Δευτέρα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ανέφεραν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι δύο υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Η ρωσική απαίτηση για το Ντόνετσκ και η απροθυμία του Τραμπ να πιέσει για κατάπαυση του πυρός ενδέχεται να αναζωπυρώσουν την ανησυχία στους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι είχαν ήδη εκφράσει φόβους πριν από τη σύνοδο, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο «ανταλλαγής εδαφών» στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η ανησυχία τους περιορίστηκε προσωρινά όταν ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα εξασφαλίσει δέσμευση από τον Πούτιν για τερματισμό των εχθροπραξιών, απειλώντας μάλιστα με «σοβαρές συνέπειες» σε περίπτωση άρνησης.

Ωστόσο, η τρίωρη συνάντηση δεν είχε αυτό το αποτέλεσμα. Αντίθετα, πρόσφερε στον Πούτιν - ο οποίος καταζητείται για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο από την έναρξη της εισβολής το 2022 - την ευκαιρία να βγει από τη διεθνή απομόνωση.

Ο Τραμπ τον υποδέχθηκε στο Άνκορατζ με κόκκινο χαλί και οι δύο άνδρες εθεάθησαν να αστειεύονται πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες.

