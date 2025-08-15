Από το χώμα στο χέρι: 31χρονη ανακάλυψε μόνη της το διαμάντι του αρραβώνα της

Στο μοναδικό σημείο στις ΗΠΑ όπου ο καθένας μπορεί να ψάξει για διαμάντια στο φυσικό τους περιβάλλον, μια 31χρονη από το Μανχάταν βρήκε όχι μόνο έναν πολύτιμο λίθο, αλλά και το μονόπετρο των ονείρων της.

Η Μισέρ Φοξ ταξίδεψε μέχρι το Crater of Diamonds State Park στο Άρκανσο, μια έκταση 37 στρεμμάτων που αποτελεί τμήμα ενός ηφαιστειακού κρατήρα και φιλοξενεί εδώ και αιώνες φυσικά διαμάντια. Από το 1906, όταν βρέθηκε το πρώτο, έχουν ανακαλυφθεί εκεί περισσότερα από 75.000, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να κρατήσουν ό,τι βρουν.

Αποφασισμένη να βρει η ίδια την πέτρα για το δαχτυλίδι αρραβώνων της, η Φοξ πέρασε σχεδόν έναν μήνα στο πάρκο αναζητώντας πολύτιμους λίθους. Η τύχη της χαμογέλασε την τελευταία μέρα, όταν στα πόδια της, εκεί που νόμιζε ότι έβλεπε έναν ιστό αράχνης, βρισκόταν ένα διαμάντι 2,3 καρατιών. «Ήταν το πιο “διαμαντένιο” διαμάντι που είχα δει ποτέ», είπε αστειευόμενη.

Για τη Φοξ, η αναζήτηση είχε και έναν βαθύτερο συμβολισμό. «Σε έναν γάμο, τα χρήματα μπορεί να τελειώσουν. Πρέπει να μπορείς να λύνεις τα προβλήματα και με σκληρή δουλειά», εξηγεί.

Το Crater of Diamonds είναι το μοναδικό πάρκο παγκοσμίως όπου το κοινό μπορεί να ψάξει για διαμάντια στην αυθεντική ηφαιστειακή τους πηγή, χρησιμοποιώντας δικά του εργαλεία ή ενοικιαζόμενα από τον χώρο. Κάθε χρόνο εντοπίζονται εκατοντάδες πολύτιμοι λίθοι, ενώ μόνο φέτος είχαν ήδη βρεθεί 365 διαμάντια πριν από την ανακάλυψη της Φοξ. Το μεγαλύτερο στην ιστορία του πάρκου είναι ο «Θείος Σαμ», βάρους 40,23 καρατιών, που εκτίθεται σήμερα στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Σμιθσόνιαν.

Με πληροφορίες από Guardian