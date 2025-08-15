ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Από το χώμα στο χέρι: 31χρονη ανακάλυψε μόνη της το διαμάντι του αρραβώνα της

Το Crater of Diamonds είναι το μοναδικό πάρκο παγκοσμίως όπου το κοινό μπορεί να ψάξει για διαμάντια στην αυθεντική ηφαιστειακή τους πηγή 

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Από το χώμα στο χέρι: 31χρονη ανακάλυψε μόνη της το διαμάντι του αρραβώνα της Facebook Twitter
Φωτ: Arkansas State Parks
0

Στο μοναδικό σημείο στις ΗΠΑ όπου ο καθένας μπορεί να ψάξει για διαμάντια στο φυσικό τους περιβάλλον, μια 31χρονη από το Μανχάταν βρήκε όχι μόνο έναν πολύτιμο λίθο, αλλά και το μονόπετρο των ονείρων της.

Η Μισέρ Φοξ ταξίδεψε μέχρι το Crater of Diamonds State Park στο Άρκανσο, μια έκταση 37 στρεμμάτων που αποτελεί τμήμα ενός ηφαιστειακού κρατήρα και φιλοξενεί εδώ και αιώνες φυσικά διαμάντια. Από το 1906, όταν βρέθηκε το πρώτο, έχουν ανακαλυφθεί εκεί περισσότερα από 75.000, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να κρατήσουν ό,τι βρουν.

Αποφασισμένη να βρει η ίδια την πέτρα για το δαχτυλίδι αρραβώνων της, η Φοξ πέρασε σχεδόν έναν μήνα στο πάρκο αναζητώντας πολύτιμους λίθους. Η τύχη της χαμογέλασε την τελευταία μέρα, όταν στα πόδια της, εκεί που νόμιζε ότι έβλεπε έναν ιστό αράχνης, βρισκόταν ένα διαμάντι 2,3 καρατιών. «Ήταν το πιο “διαμαντένιο” διαμάντι που είχα δει ποτέ», είπε αστειευόμενη.

Για τη Φοξ, η αναζήτηση είχε και έναν βαθύτερο συμβολισμό. «Σε έναν γάμο, τα χρήματα μπορεί να τελειώσουν. Πρέπει να μπορείς να λύνεις τα προβλήματα και με σκληρή δουλειά», εξηγεί. 

Το Crater of Diamonds είναι το μοναδικό πάρκο παγκοσμίως όπου το κοινό μπορεί να ψάξει για διαμάντια στην αυθεντική ηφαιστειακή τους πηγή, χρησιμοποιώντας δικά του εργαλεία ή ενοικιαζόμενα από τον χώρο. Κάθε χρόνο εντοπίζονται εκατοντάδες πολύτιμοι λίθοι, ενώ μόνο φέτος είχαν ήδη βρεθεί 365 διαμάντια πριν από την ανακάλυψη της Φοξ. Το μεγαλύτερο στην ιστορία του πάρκου είναι ο «Θείος Σαμ», βάρους 40,23 καρατιών, που εκτίθεται σήμερα στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Σμιθσόνιαν.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Yves Saint Laurent: «Το Μαρακές άνοιξε τα μάτια μου στο χρώμα»

Μόδα & Στυλ / Yves Saint Laurent: «Το Μαρακές άνοιξε τα μάτια μου στο χρώμα»

Σήμερα, στα γενέθλιά του, θυμόμαστε τον μελαγχολικό βασιλιά της γαλλικής couture μέσα από τη διαδρομή του στο Μαρόκο, που δεν υπήρξε απλώς ένας τόπος ελευθερίας αλλά και η μούσα του στη ζωή και στη δουλειά.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σερβία: Επεισόδια στο Νόβι Σαντ - «Τελειώσατε», φώναζαν διαδηλωτές κατά του Βούτσιτς

Διεθνή / Σερβία: Επεισόδια στο Νόβι Σαντ - «Τελειώσατε», φώναζαν διαδηλωτές κατά του Βούτσιτς

Έσπασαν γραφεία του κυβερνώνοντος κόμματος, εκτόξευσαν αυγά και μπογιές - Επεισόδια σημειώθηκαν και σε άλλες πόλεις, καθώς μαζικές διαδηλώσεις απαιτούν την απομάκρυνση της κυβέρνησης 
LIFO NEWSROOM
Η ώρα της κρίσης στην Αλάσκα: Ο Τραμπ συναντά τον Πούτιν για την ειρήνη στην Ουκρανία

Διεθνή / Η ώρα της κρίσης στην Αλάσκα: Ο Τραμπ συναντά τον Πούτιν για την ειρήνη στην Ουκρανία

Τι προσδοκά ο Τραμπ, γιατί ρίχνει τους τόνους ο Λευκός Οίκος και γιατί πολλοί θεωρούν ήδη κερδισμένο τον Πούτιν - Η σύνοδος θα διεξαχθεί στην αμερικανική στρατιωτική βάση του Άνκορατζ, για λόγους ασφαλείας, και αναμένεται να διαρκέσει μόλις λίγες ώρες
LIFO NEWSROOM
ΤΡΑΜΠ ΠΟΥΤΙΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διεθνή / Τραμπ για Πούτιν: «Δεν θα τα βάλει μαζί μου - Αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα είχε καταλάβει όλη την Ουκρανία»

Νέες δηλώσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο λίγο πριν τη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του στην Αλάσκα - «Είναι ένας πόλεμος που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί»
LIFO NEWSROOM
ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΙΣΡΑΗΛ

Διεθνή / Τι είναι το «Μεγάλο Ισραήλ» στο οποίο πιστεύει ο Νετανιάχου: Έντονες αντιδράσεις για «επικίνδυνη κλιμάκωση»

Τον ρώτησαν αν πιστεύει στο «όραμα» του «Μεγάλου Ισραήλ» και απάντησε δύο φορές «απολύτως» - Καταδίκη από Αίγυπτο, Ιορδανία, Ιράκ και Σαουδική Αραβία
LIFO NEWSROOM
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στα 50: «Νιώθω 32» - Το «όχι» για το οποίο ακόμη μετανιώνει

Διεθνή / Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Στα 50, νιώθω 32» - Για ποιον ρόλο που είπε «όχι» μετανιώνει ακόμη

Μιλώντας στον Πολ Τόμας Άντερσον, ο Ντι Κάπριο αναφέρθηκε στην την ηλικία, την ταινία του που βλέπει πιο συχνά και αυτήν στην οποία θα ήθελε περισσότερο να έχει συμμετάσχει 
LIFO NEWSROOM
Από τον δικτάτορα Φράνκο και τον βασιλιά Λεοπόλδο μέχρι τον Κριστιάνο Ρονάλντο: Αγάλματα που Εξαφανίστηκαν

Διεθνή / Από τον δικτάτορα Φράνκο και τον βασιλιά Λεοπόλδο μέχρι τον Κριστιάνο Ρονάλντο: Αγάλματα που εξαφανίστηκαν

Από αμφιλεγόμενα έργα τέχνης μέχρι ιστορικά πρόσωπα και… κλεμμένα αρκουδάκια, αυτά είναι τα αγάλματα που απομακρύνθηκαν, γκρεμίστηκαν ή εξαφανίστηκαν, αποκαλύπτοντας τι πραγματικά τιμά η κοινωνία μας
LIFO NEWSROOM
 
 