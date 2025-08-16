ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τυφώνας κατηγορίας 5 περνά τον Ατλαντικό Ωκεανό - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν

Ο τυφώνας Έριν ενισχύθηκε ταχύτατα μέσα σε μία νύχτα - Την επόμενη εβδομάδα θα «χτυπήσει» τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τυφώνας κατηγορίας 5 περνά τον Ατλαντικό - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν Facebook Twitter
Φωτογραφία: Getty Images
0

Ο τυφώνας Έριν έχει ενταθεί ραγδαία και έχει εξελιχθεί σε τυφώνα κατηγορίας 5, με μέγιστες διατηρούμενες ριπές ανέμου που φτάνουν τα 260 χλμ/ώρα.

Ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων (NHC) των ΗΠΑ, Μάικ Μπρέναν, δήλωσε σε ενημέρωση ότι η «εξαιρετικά ισχυρή» καταιγίδα «εμβάθυνε και ενισχύθηκε εκρηκτικά» μέσα στη νύχτα.

Ο Έριν αναμένεται να περάσει βόρεια από τις Νήσους Λιγουάρντ, τις Παρθένες Νήσους και το Πουέρτο Ρίκο το Σαββατοκύριακο, φέρνοντας βροχοπτώσεις έως και 15 εκατοστά, με πιθανότητα ξαφνικών πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Η καταιγίδα, που είναι ο πρώτος τυφώνας της Ατλαντικής περιόδου του 2025, δεν αναμένεται επί του παρόντος να πλήξει απευθείας την ηπειρωτική ακτή των ΗΠΑ.

Οι άνεμοι του Έριν ενισχύθηκαν από τα 100 μίλια/ώρα νωρίς το πρωί του Σαββάτου στα 160 μίλια/ώρα, δήλωσε ο Μπρέναν.

Την επόμενη εβδομάδα, ο τυφώνας Έριν προβλέπεται να κινηθεί σταδιακά προς βορρά, ανατολικά από τις Μπαχάμες και προς τις Εξωτερικές Ακτές (Outer Banks) της Βόρειας Καρολίνας.

Η καταιγίδα θα προκαλέσει απειλητικά για τη ζωή κύματα και επικίνδυνα ρεύματα σχεδόν σε «ολόκληρη την ανατολική ακτή» των Ηνωμένων Πολιτειών την ερχόμενη εβδομάδα, είπε ο Μπρέναν.

Η Φλόριντα και οι μεσοατλαντικές πολιτείες θα αντιμετωπίσουν τις πιο επικίνδυνες συνθήκες στη θάλασσα, πρόσθεσε.

Το Μπερμούδα θα μπορούσε επίσης να δει «απειλητικά για τη ζωή» κύματα και ισχυρές βροχοπτώσεις, σημείωσε ο Μπρέναν.

Λόγω των ανέμων θυελλώδους έντασης, η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ επιβάλλει περιορισμούς σε λιμάνια των Αγίων Θωμά και Ιωάννη στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, καθώς και σε έξι δήμους του Πουέρτο Ρίκο, μεταξύ των οποίων το Σαν Χουάν.

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), η κύρια μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ, έχει προβλέψει μια «υπερ-κανονική» Ατλαντική περίοδο τυφώνων φέτος.

Ο αριθμός των τροπικών καταιγίδων που φτάνουν στην κατηγορία 4 και 5 αναμένεται να αυξηθεί λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πώς άλλαξε η στάση Τραμπ μετά την Αλάσκα και γιατί ανησυχούν οι -χωρίς σχέδιο- Ευρωπαίοι

Διεθνή / Πώς άλλαξε η στάση Τραμπ μετά την Αλάσκα και γιατί ανησυχούν οι -χωρίς σχέδιο- Ευρωπαίοι

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πλέον το δόγμα Πούτιν περί ειρήνης και όχι εκεχειρίας και αυτό προκαλεί ανησυχία στην Ευρώπη, που φοβάται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα πιέσει την Ουκρανία να συνθηκολογήσει
LIFO NEWSROOM
Καμία έκπτωση στην εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας, δηλώνουν οι Ευρωπαίοι μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Διεθνή / Καμία έκπτωση στην εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας, δηλώνουν οι Ευρωπαίοι μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Τι επισημαίνεται στη δήλωση που συνυπογράφουν Εμανουέλ Μακρόν, Τζόρτζια Μελόνι, Φρίντριχ Μερτς, Κιρ Στάρμερ, Αλεξάντερ Στουμπ, Ντόναλντ Τουσκ, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
LIFO NEWSROOM
Βαρύτατες κατηγορίες εναντίον της Πρισίλα Πρίσλεϊ: Απάτη και εργαλειοποίηση τραγωδίας

Διεθνή / Βαρύτατες κατηγορίες εναντίον της Πρισίλα Πρίσλεϊ: Απάτη και εργαλειοποίηση τραγωδίας

Πρώην συνεργάτες κατηγορούν την Πρισίλα Πρίσλεϊ για απάτη και εκμετάλλευση, με φερόμενες προσβολές της φήμης τους και σκηνές οικογενούς κρίσης μετά τον θάνατο της Λίζα Μαρί.
ΦΩΤ.: GETTY
Ισραηλινή μονάδα επιχειρεί να δυσφημίσει δημοσιογράφους της Γάζας ως μαχητές της Χαμάς

Διεθνή / Ισραηλινή μονάδα επιχειρεί να δυσφημίσει δημοσιογράφους της Γάζας ως μαχητές της Χαμάς

Η αποκαλυπτική έρευνα του +972 Magazine αποκαλύπτει τη «μονάδα νομιμοποίησης» του ισραηλινού στρατού, που σπιλώνει τη φήμη δημοσιογράφων της Γάζας για να δικαιολογήσει τις δολοφονίες τους
LIFO NEWSROOM
 
 