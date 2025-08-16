ΔΙΕΘΝΗ
Τραμπ για Ουκρανία: Πώς έγινε το τηλεφώνημα σε Ευρωπαίους και Ζελένσκι 

Ο Μερτς δέχθηκε το τηλεφώνημα νωρίς το πρωί στο ασφαλές κρυπτο-τηλέφωνό του, ενώ βρισκόταν σε διακοπές - Άυπνος και κουρασμένος ο Τραμπ

Τραμπ για Ουκρανία: Πώς έγινε το τηλεφώνημα σε Ευρωπαίους και Ζελένσκι
Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνέντευξη Τύπου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν / Φωτογραφία: EPA
Λεπτομέρειες για το παρασκήνιο της ιστορικής συνάντησης Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα και όσα έγιναν πριν και μετά από αυτή, δημοσιεύονται στα διεθνή ΜΜΕ.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δέχθηκε το τηλεφώνημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 8:35 (ώρα Ελλάδας) στο ασφαλές κρυπτο-τηλέφωνό του, ενώ βρισκόταν σε διακοπές. Στην ίδια κλήση συνδέθηκαν και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, καθώς και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως μεταδίδει η εφημερίδα BILD, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχε προηγηθεί κατ’ ιδίαν συνομιλία 30 λεπτών μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με αντικείμενο τα αποτελέσματα της συνάντησης στην Αλάσκα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, «ο Πούτιν φέρεται για πρώτη φορά να εμφανίστηκε πρόθυμος να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, αποκλείοντας ωστόσο την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ».

Η BILD σημειώνει ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στους συνομιλητές του την εντύπωση πως ήταν κουρασμένος, λέγοντας μάλιστα ότι δεν είχε κοιμηθεί για 20 ώρες λόγω των προετοιμασιών για τη σύνοδο κορυφής, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά πως «δεν πρέπει να το κάνει κανείς αυτό στην ηλικία του».

Τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία

Παράλληλα, οι ηγέτες των χωρών που απαρτίζουν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», δηλαδή οι σύμμαχοι του Κιέβου, θα πραγματοποιήσουν αύριο, Κυριακή, στις 16:00 (ώρα Ελλάδας), βιντεοδιάσκεψη ενόψει της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Τη συνάντηση θα συμπροεδρεύσουν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

